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Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Kök, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Al İssa ve Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Gafis ile bir araya geldi

RİYAD (AA) - Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed Al İssa ve Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır El-Gafis ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Kök'ün, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Al İssa ile başkent Riyad'daki makamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği, Suudi Arabistan’daki Türk okullarının durumu, iki ülke tarafından öğrencilere karşılıklı tahsis edilen eğitim bursları ve diğer konuların ele alındığı kaydedildi.

Kök'ün, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Gafis ile de bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki iş birliği, iş güvenliği ve iş sağlığı konularının yanı sıra Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu ile millileştirme programı ve diğer konular ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Erdoğan Kök Suudi Arabistan Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi

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