Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, "Biz Suudi Arabistan'a her dönem kardeş gözüyle, çok yakın insanlar gözüyle bakmış ve dinimizi, birlikte nefes aldığımız atmosferi çok çok yakın bir şekilde düşünmüş ve algılamışızdır." dedi. Türk ve Suudi gazeteciler, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) düzenlediği "Türkiye-Suudi Arabistan Medya Buluşması"nda bir araya geldi. BYEGM'nin ev sahipliğinde Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen panele, iki ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Halil Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Yemen, Etiyopya, Mısır, Lübnan ve Filistin'den konuklar da katıldı. İftar yemeğinin ardından başlayan panelin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve BYEGM Genel Müdürü Akarca, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci yaptı.

- "Dostluğun pekiştirilmesini amaçladık" Akarca, panele Suudi Arabistanlı önde gelen medya kuruluşlarından 20'den fazla gazetecinin ve İslam dünyasından bazı gazetecilerin katıldığını belirterek, "Bu gece burada Türkiye ve Suudi Arabistan'ın en azından bir medya platformunda karşılıklı görüşlerini paylaşmalarını ve bunları daha sonra kamuoylarına anlatmak suretiyle çok uzun yıllara dayanan Türkiye-Suudi Arabistan dostluğunun daha da pekiştirilmesini amaçladık." diye konuştu. Türkiye'de, Suudi Arabistan denildiğinde herkeste bir saygı ve sevgi uyandığını söyleyen Akarca, "Dinimizin en kutsal mekanları olan Mekke ve Medine bu ülke topraklarındadır. Biz Suudi Arabistan'a her dönem kardeş gözüyle, çok yakın insanlar gözüyle bakmış ve dinimizi, birlikte nefes aldığımız atmosferi çok çok yakın bir şekilde düşünmüş ve algılamışızdır." değerlendirmesinde bulundu. Talihsiz olaylar ve terör saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye destek verdiğini kaydeden Akarca, "En son FETÖ terörüyle ilgili Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin içlerinin cız ettiğine eminiz. Onların da başlarına bazı olaylar geldiğinde, onların ülkesinde de birtakım tehlikeler yaşanmaya kalkıldığında bütün Türk milletinin kalbi, yüreği cız etmiştir." ifadesini kullandı.

Akarca, düzenlenen panelin Türkiye-Suudi Arabistan dostluğunun daha da pekiştirilmesini sağlayacak ve ikili ilişkilerin ana başlıklar halinde tartışılmasına imkan sunacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - "İki ülke önemli bölgesel konularda benzer görüş ve yaklaşımlara sahip" Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Kök, sadece bölgenin değil, dünyanın da en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'da 5 aydır görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye ve Suudi Arabistan çok sağlam ve köklü tarihi, kültürel ve siyasi ilişkilere sahip iki G20 üyesi ülkedir." dedi. Panelin, her iki ülkenin gazetecilerinin görüş alışverişinde bulunmasına fırsat verdiğine dikkati çeken Kök, Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyinin ikili ilişkileri yeni bir boyuta taşıdığını vurguladı. İlk toplantısını 2017'de Ankara'da yapan Konseyin ikinci toplantısının bu yıl Riyad'da düzenlenmesinin beklendiğini söyleyen Kök, ikili ilişkilerdeki dinamizmin üst düzey ziyaretlerle pekiştiğinin altını çizdi.

Kök, Suudi Arabistan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl iki, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise iki kez ziyaret ettiğini hatırlatarak , "Sayın Başbakanımızın 2017 yılı sonundaki ziyaretinde Veliaht Prens ülkemize daveti kabul etmiş, ve kararlaştırılacak bir tarihte ülkemizi ziyaret edeceğini söylemiştir." diye konuştu. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 4,8 milyar dolar olduğunu anlatan Kök, Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık bin Suudi Arabistan firmasının 2 milyar dolarlık yatırımının bulunduğunu kaydetti. Kök, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 200'e yakın Türk firmasının yatırımlarının ise 660 milyon doları bulduğunu aktardı. Türkiye'yi ziyaret eden Suudi sayının geçen yıl 620 bin olduğunu belirten Kök, bu yılın ilk üç ayında bu sayının 108 bini aştığını söyledi. Kök, hac ve umre nedeniyle Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Türklerin sayısının ise geçen yıl 477 bini bulduğunu kaydetti. Toplumlar arası ilişkilerin son derece güçlü olduğunu dile getiren Kök, "İki ülke aynı bölgenin insanlarıdır, komşudur. İki ülke insanları birbirini sevmektedir. Türkler Suudi Arabistan'da, Suudi kardeşlerimiz de Türkiye'de kendilerini evlerinde hissetmektedir. Önemli bölgesel konularda benzer görüş ve yaklaşımlara sahiptir." şeklinde konuştu.

- "Riyad-Ankara arasında bakış açılarında paralellik söz konusu" Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el Hireyci de özellikle medya alanındaki iş birliğinin ikili ilişkilerin gelişmesi için önem taşıdığını belirtti. Hireyci, "İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ne kadar derin olduğuna dikkati çekmek isterim. Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyinde değişik alanlarda ilişkilerin gelişmesi yönünde bir işbirliği söz konusu. Siyasi, ekonomik, güvenlik ve askeri alanlarda ilişkilerin gelişmesi söz konusu." diye konuştu. Ekonomik ve ticari anlaşmalar konusunda da başarılar elde edildiğini söyleyen Hireyci, Kral Selman Bin Abdulaziz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerin gelişmesi yönünde büyük emek sarf ettiklerini vurguladı. İki ülkenin bölgesel konulara yaklaşımını değerlendiren Hireyci, "Bölgede çok çetrefilli sorunlar yaşanmakta. Siyasi anlamda baktığımızda, Riyad-Ankara arasında bakış açılarında paralellik söz konusu." ifadelerini kullandı. Hireyci, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomi, bankacılık, haberleşme, enerji gibi konuların yanı sıra güvenlik ve askeri alanda da iş birliği yürütüldüğünü vurguladı.