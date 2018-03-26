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Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, dün gece Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart gecesi Yemen’den Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle büyük can ve mal kaybının önlenmiş olmasının teselli verici olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Ülkede darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!
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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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