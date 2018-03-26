Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, dün gece Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart gecesi Yemen’den Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle büyük can ve mal kaybının önlenmiş olmasının teselli verici olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.
Ülkede darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum