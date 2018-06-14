"Türkiye TANAP'la tarihi bir adım daha attı"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Türkiye'nin, "Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'yla (TANAP) bölgenin enerji dağıtım merkezi olma yolunda tarihi bir adım daha attığını bildirdi.

Ünüvar, yazılı açıklamasında, TANAP'ın açılışının önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

TANAP'ın, bölgenin en stratejik projelerinden biri olduğunu belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"TANAP 10 milyar dolarlık maliyeti, bin 850 kilometrelik uzunluğuyla Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattı. 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale Boğazı'nı geçen bir güzergaha sahip projeyle ilk etapta yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye'de nihai tüketiciye ulaşırken, 10 milyar metreküpü Avrupa'ya ulaşacak."