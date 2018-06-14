"Türkiye TANAP'la tarihi bir adım daha attı"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Türkiye'nin, "Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'yla (TANAP) bölgenin enerji dağıtım merkezi olma yolunda tarihi bir adım daha attığını bildirdi.
Ünüvar, yazılı açıklamasında, TANAP'ın açılışının önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.
TANAP'ın, bölgenin en stratejik projelerinden biri olduğunu belirten Ünüvar, şunları kaydetti:
"TANAP 10 milyar dolarlık maliyeti, bin 850 kilometrelik uzunluğuyla Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun doğalgaz boru hattı. 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale Boğazı'nı geçen bir güzergaha sahip projeyle ilk etapta yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye'de nihai tüketiciye ulaşırken, 10 milyar metreküpü Avrupa'ya ulaşacak."
TANAP'ın Hazar bölgesinden Avrupa’ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da ciddi katkılar sağlayacağını aktaran Ünüvar, "Türkiye, 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan TANAP'la bölgenin enerji dağıtım merkezi olma yolunda tarihi bir adım daha attı. Hiçbir alternatifi bulunmayan TANAP, güzergahtaki ülkelere sağlayacağı katkının yanında, Avrupa ile Hazar bölgesi arasında da güçlü bir bağ oluşmasına vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum