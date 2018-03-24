Türkiye tanıtımları  sosyal medyanın zirvesinde

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE, sosyal medya turizm tanıtımında yüksek takipçi sayısı ile dünyadaki en güçlü ülkeler arasında. Turkey Home sadece Facebook'ta 5 milyon takipçiyi geçerken, yılbaşından bu yana 554 milyon kişi Türkiye'nin tarihi ve turistik tanıtımını içeren görsellerini izledi.

Dünya genelinde turizm tanıtım kampanyaları sosyal medya ve dijital mecralara kayarken, Türkiye'nin bu platformlardaki tanıtım çalışmaları her geçen gün daha da güçleniyor. 2014 yılında başlayan Turkey Home küresel tanıtım kampanyası kapsamındaki çalışmalar Türkiye'yi sosyal medya tanıtım alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirdi.

Türkiye kesintisiz, sürekli ve tutarlı sosyal medya çalışmalarının karşılığını alarak, Facebook'ta 5 milyon takipçiyi aştı. Facebook'taki 5 milyon 90 bini aşkın takipçisiyle Türkiye, turizm tanıtım platformları arasında dünyada en çok takipçiye sahip ilk beş ülke arasına girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütülen Turkey Home kampanyasındaki Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+, LinkedIn ve Pinterest hesaplarının toplam 6 milyon 730 bin takipçisi bulunuyor. Bu mecralarda sadece turizm tanıtımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyadaki pozitif algısını artırmaya yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Türkiye dijital tanıtımdaki bu gücü ile dünyanın neredeyse tüm ülkelerindeki hedef kitlelerine ulaşabiliyor.

DİJİTAL REKLAMLARIN HEDEFİ ZİYARETÇİ SAYISINI ARTTIRMAK

Türkiye'nin Facebook mecrası üzerinden yaptığı dijital reklam çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Reklamlar aracılığıyla, takipçilere Türkiye'nin tüm bölgelerindeki turistik, tarihi ve arkeolojik değerleri gösterilirken, Türkiye'ye ilgisi olan dünyanın her ülkesinden potansiyel ziyaretçilerin de ilgisi çekiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'ye ilgi duyan dünya çapındaki Facebook kullanıcılarına yönelik yaptığı hedeflemeli reklam kampanyaları ile sadece 1 Ocak'tan günümüze 149 milyondan fazla kişiye erişildi ve tanıtım videoları ile görselleri 554 milyondan fazla izlendi.