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Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Son dakika habere göre, Türk askerleri tarafından gözaltına alınan askerlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı!

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi.

Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltında bulunan 2 Yunanlı askerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye Edirne asker

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
yunanistana helikopterle kaçan fetöcülerle takas yapsınlar.
hemen casusluktan yapın işlemi çok istiyorlarsa; versinler İtlerimizi alsınlar itlerini
Yunanlılar darbeci fetöcüleri bize verm onların eden askerlerini vermeyelim.
sıkın kafalarına yolunu kaybetmişler yalan
SAKIN VERMEYIN, ONLAR DARBECİ ASKERLERİ HAİNLERİ BİZE VERDİ Mİ?
Şaşkın laa bu yunan askerleri,çapulcu bunlar bide Türkiyeye kafa tutmaya çalışıyor gerzekler.
Teslim ederseniz tarihi bir yanlış yaparsınız sonuna kadar kulllanılmalı bu koz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
belliki yollarini kaybetmisler.misafir perverligimizi gosterelim ...
yunan tarafında gözaltına alınan fetöcü askerlerle takas yapılsın,
yolunu kaybeden bize geliyor nedir bu allahım.feto cularla takas edin alın size fırsat
simdi goturup hemen verirsiniz siz.
Teslim etmeyin sakın olaki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Teslim edilirse yanlış yapılır!!!!!!
salmayın takasta kullanın
Asla geri vermeyin AB devreye girer şimdi korkup verirsiniz Yunanistan fetocuları verince verin
Darbecileri teslim etmezlerse sizde bunları vermeyin!!!!
birakin adamlari biz hergun heryerden geciyoz hava guzelken kaçakçılık bile yapıyoruz adamlar karli havada yollarini şaşırmışlar :-)
malum pilotları yunanistan teslim etmeden iade edilmesin.
YANLIŞLIKLA GEÇME DİYE BİRŞEY OLAMAZ BENIM ASKERLİK YAPTIĞİM KARAKOL 1 METRE DE KAR YAĞSA EN FAZLA GECECEĞİ TAMPON BÖLGEDİR ARTİSLİK YAPMIŞLAR BİZİM ASKERİMİZDE HADLERİNİ BİLDİRMİŞTİR
asker yolunu şaşırmaz. yakalanan casuslardır onlar.
casusluk suçlamasıyla yargılansınlar kısasa kısas arkadaşın dediği ğibi versinler itlerimizi alsınlar itlerini
Hemen teslimmedin olurmu???Onlar darbecileri teslim etti size !!!!!
iyide iltica etmek için geçmemişler i.... kafası güzeldi demek yoğun kar yağışı nedeniyle de yolu şaşırdılar ginede takasa girisinler kılıfına uydurup
vermesinler
Vermeyin yunanistanaFetöcülerle takas yapalım
kendi ayaklariyla gelmişler işte. yunanistandaki fetoculerle takas yapalım.
kendi ayaklariyla gelmişler işte. yunanistandaki fetoculerle takas yapalım
Sakın vermeyin kendilerinin bize suda sebepler gösterek vermedikleri fetöcülere karşılık ama takas düşünüle bilir.
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