Türkiye tarafına geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı!

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi.
Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.
Gözaltında bulunan 2 Yunanlı askerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.
DHA
Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar! İntihara kalkıştı
'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'
Ermenistan'dan skandal karar
Tacizciden inanılmaz savunma: Gece güreş yaparken beni tahrik etti
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
5 bin yıllık mumyalarda dövme bulundu
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Okuyucu Yorumları 28 yorum