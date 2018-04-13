HABER

"Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay: - "Türkiye, bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" - "Türkiye, dünyaya 'Sınırlarımın dışında da ülkemin milli ve ulusal güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ ve diğerlerine karşı mücadele edeceğim.' dedi. Bunun da gereğini yaptı"

ELAZIĞ (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Türkiye, bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor." dedi.

Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Alpay, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze'yi ziyaret etti.

Alpay, yaptığı konuşmada, ülke olarak çok zorlu sınavlardan geçtiklerini ancak her defasında bu sınavlardan başarıyla çıktıklarını söyledi.

Dünya siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş 15 Temmuz hain darbe girişimi ve diğer terör unsurlarına rağmen ülkenin daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Alpay, şöyle konuştu:

"Türkiye, bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye, dünyaya 'Artık ulusal ve milli güvenliğim için sadece kendi sınırlarımın bittiği yerde hattı korumak gibi bir yaklaşım ortaya koymayacağım. Sınırlarımın dışında da ülkemin milli ve ulusal güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ ve diğerlerine karşı mücadele edeceğim. Kararlı, istikrarlı bir duruş sergilemek suretiyle yoluma devam edeceğim.' dedi. Bunun için de 'Yaklaşık 25-50 kilometre derinliği olan ve 150 kilometreden uzun bir bölgenin terörden arındırılması gereklidir.' diyerek yola çıktı ve bunun da gereğini yaptı."

Mehmetçik'in Afrin'de bütün dünyanın takdirini kazanan onurlu bir zafer kazandığını dile getiren Alpay, bu zaferde güvenlik güçlerine maddi ve manevi destek veren milletin de payı olduğunu kaydetti.

- "2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak"

Alpay, kentte inşası süren 437 bin metrekare alana sahip, bin 38 yatak kapasiteli şehir hastanesine de değinerek, hastanenin 2 Eylül'de hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Şehir hastanesinin kentin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Alpay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu proje, ürettiği katma değer, oluşturduğu ticari hacim ile bu yılın sonuna doğru hizmete girmesiyle 2 bin 500 civarında istihdam sağlayacak. Aylık 20 milyon lira cironun olacağı, beraberinde sağlık turizmini destekleyecek diğer sosyal donatılarıyla bu şehrin sahip olduğu yüz akı bir projedir."

Alpay, daha sonra inşası devam eden hastanedeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
ABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandıABD resmen duyurdu: Kimyasal saldırı kanıtlandı
Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

İlginizi Çekebilir

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.