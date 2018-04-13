"Türkiye, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor"

ELAZIĞ (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Türkiye, bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor." dedi.

Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Alpay, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze'yi ziyaret etti.

Alpay, yaptığı konuşmada, ülke olarak çok zorlu sınavlardan geçtiklerini ancak her defasında bu sınavlardan başarıyla çıktıklarını söyledi.

Dünya siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş 15 Temmuz hain darbe girişimi ve diğer terör unsurlarına rağmen ülkenin daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Alpay, şöyle konuştu:

"Türkiye, bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye, dünyaya 'Artık ulusal ve milli güvenliğim için sadece kendi sınırlarımın bittiği yerde hattı korumak gibi bir yaklaşım ortaya koymayacağım. Sınırlarımın dışında da ülkemin milli ve ulusal güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ ve diğerlerine karşı mücadele edeceğim. Kararlı, istikrarlı bir duruş sergilemek suretiyle yoluma devam edeceğim.' dedi. Bunun için de 'Yaklaşık 25-50 kilometre derinliği olan ve 150 kilometreden uzun bir bölgenin terörden arındırılması gereklidir.' diyerek yola çıktı ve bunun da gereğini yaptı."