Türkiye, TİKA aracılığıyla Irak'ın tüm katmanlarına dost elini uzatıyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), savaş ve şiddet yorgunu başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak'ın kuzeyinden güneyine kadar götürdüğü yardım ve hizmetlerle özellikle yardıma muhtaç insanların gönüllerini ve dualarını kazanıyor. Daha önce Irak'a yönelik destek projelerini Ankara merkezden yürüten TİKA'nın artık kadim başkent Bağdat'ta mütevazi bir ofisi bulunuyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde bulunan bu ofis, Irak'ın çeşitli kentlerini kapsayan yüzlerce proje ve dosyalarla dolu. Şimdiye kadar hayata geçirilen projelerin iki katı daha masada bekliyor. Bağdat'ta yerinde duramayıp güneyden Babil, Necef ve Kerbela ile kuzeyden Tikrit ve Musul'u sürekli dolaşarak yardım projelerinin hayata geçirilmesini sağlayan TİKA'nın Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, "Amacımız etnik ve mezhebi ayrım gözetmeden tüm Iraklılara destek olup onların yüzünü güldürmek." dedi. Esmer, TİKA'nın şimdiye kadar bu ülkede gerçekleştirdiği ve bundan sonrası için planladığı projeleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ saldırıları sonrası en çok zararı gören yaklaşık 450 bin nüfuslu Türkmen bölgesi Telafer'e özel bir yer açan Esmer, DEAŞ'ın enkaz halinde bıraktığı bu bölgeye örgüt sonrası giren ilk yardım kurumu olduklarını söyledi. Irak hükümetinin bile enkaz toplama çalışmalarına başlamadan TİKA'nın orada bulunduğunu aktaran Esmer, "DEAŞ saldırılarından en çok etkilenen Türkmen soydaşlarımızın bölgelerine ağırlık verdik. Bunların en önemlisi Telafer'di. DEAŞ sonrası Telafer'e giren ilk yardım kurumu bizdik. Telafer tamamen boşalmıştı. Telaferliler Erbil, Tikrit, Bağdat ve Şii bölgesi dediğimiz Necef, Kerbela ve Babil arasındaki Hüseyniyeler'e (Şii camisi) ve bir de Türkiye'ye göç etmişti. Bunların eve dönüşlerini biz başlattık." dedi. Esmer, "DEAŞ sonrası Telafer'e Irak İskan, İmar ve Belediyeler Bakanlığı'ndan önce gittik. Orada sadece 250 aile, bir de Belediye Başkanı ve bazı güvenlik görevlileri vardı. DEAŞ sonrası ilçeye giden üç ana yol enkaz ve molozlarla doluydu Telaferli işçilerle bunların hepsini temizledik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Verdiğimiz sözü yerine getirdik" Irak'ın Türkmen bölgelerinin yanı sıra kuzeyden Erbil başta olmak üzere Musul, Tikrit, başkent Bağdat ve Felluce ile daha da güneye inerek Kut, Babil, Necef ve Kerbela'da da yardım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Esmer, "Buralardaki çalışmalarımızı olgunlaştırdık ve hepsini de tamamlayarak verdiğimiz sözü yerine getirdik." diye konuştu. TİKA'nın DEAŞ sonrası büyük yıkım yaşayan Musul'a da yardım eli uzattığını aktaran Esmer, Musul Kuzey Teknik Üniversitesi'nde 5 projeyi tamamladıklarını söyleyerek, "Diğer üniversite ve kamu kurumlarıyla da çalışmalarımız önümüzdeki dönemde yoğun şekilde başlayacak." ifadesini kullandı. Esmer, alt yapı ve diğer temel ihtiyaç hizmetlerden yoksun bırakılan Türkmenlerin yoğun yaşadığı Tuzhurmatu ilçesi ve ona bağlı Yengice köyüne de birçok proje götürdükleri bilgisini verdi. Esmer, Musul'da "çok önemli" dediği bazı projeleri de hayata geçirebilecekleri bilgisini paylaştı. - Batıdan Felluce ve güneyden Babil'e kadar uzanan yardım eli