"Türkiye, TSK yanımızda olmasaydı nerede olacaktık biz?"

1963'te başlayan ve 1964'ün Ağustos ayına kadar süren Erenköy direnişi esnasında Yüzbaşı Pilot Cengiz Topel'in Kıbrıs Türk halkına yardıma geldiğini, Rum hedeflerini vurduktan sonra havalanırken uçağının isabet aldığını ifade eden Özcanhan, "Şehit Yüzbaşı Pilot Cengiz Topel uçağından atladı ama yanlış yere koşmaya başladı. Rumların eline geçti. Bin bir işkenceyle öldürdüler. Kızılhaç ve Barış Gücü ile naaşını almaya gittik. Morgda Topel'in işkence ile öldürüldüğü tespit edildi." diye konuştu.

Direniş sırasında 2 kez Rumlara esir düştüğünü ve işkence gördüğünü anlatan Özcanhan, TSK'nın kendisini Rumların elinden kurtardığını söyledi.

MURAT DEMİRCİ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen Kıbrıslı Türkler, yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor.

"Mevzilerimizi kum torbalarıyla takviyeye başladık. İki yere de beton mevzi döktük. Hazırlandık bekliyoruz. Ankara'daki haberleri takip ediyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti ortadan kalktı. Yunanistan kesip biçiyor. Türkiye garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalara dayanarak müdahale etti. Asker gemilere bindi. Heyecan, panik, halk korku içinde. Bir çarşaf verdiler elime. Bir tarafı turuncu bir tarafı mavi. Türk uçakları gelirse turuncuyu çevirecektik bizi vurmasınlar diye, Yunan uçakları gelirse mavi tarafını çevirmemizi emrettiler. Mücahitlerde moral sıfır. Rumlar bekledim de gelmedi şarkısı çalarlardı bize. Güneş yeni doğarken gözlerimiz devamlı kuzeyde. Baktım gökyüzünde hareket halinde nokta parladı. Geldiler, geldiler. Bunlar Türk savaş uçakları. Sarıldık, öpüştük, ağlamaya başladık. Bizde coşku ve sevinç gözyaşları oldu. Paraşütle arka arkaya atlamaya başladılar. Helalleşenler, ağlaşanlar, öpüşenler."

Özcanhan, harekatın ardından Rum Milli Muhafız Ordusunun Kıbrıs Türk tarafına ateş etmeye başladığına dikkati çekerek, mücahitlerin yerlerinden bir santimetre bile ayrılmadığını kaydetti.

- "Yaşanan olayların, Kıbrıs Türk halkına ders olması gerekir"

Yaşanan olayların Kıbrıs Türk halkına ders olması gerektiğine, gençlere anlatılması gerektiğine işaret eden Özcanhan, "Çok şeyler verdik biz bunu elde edebilmek için buna sahip çıkalım. Ankara, Türkiye hükümetleri, TSK yanımızda olmasaydı, bize her türlü desteği vermeseydi nerede olacaktık biz?" ifadelerini kullandı.

Özcanhan, bir mücahit olarak yaşananları elinin geldiğince anlatmasına karşın bazı Kıbrıslı Türk gençlerinin buna kulak asmadığından yakındı.

Rumların saldırılarında babası şehit düşen Serkan Çakır da o dönem Baf bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin çok mağdur olduğunu, Rumların katliam yapmak için 1974'te her taraftan saldırıya geçtiğini anlattı.

Babasının kendisini kucağına alarak vasiyetini söylediğini dile getiren Çakır, "Babam bana 'Bugün şehit olursam mezar taşımı yapmadan gitmeyiniz. Mezar taşıma Allah Türk'ü korusun, Vatan sağ olsun yazın' dedi." ifadelerini kullandı.