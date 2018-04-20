Türkiye-Tunus arasında yüksek öğrenimde iş birliği

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında yüksek öğrenim bursları mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Selim Halbus, Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştiren YTB Başkanı Mehmet Köse ile başkentteki bakanlık binasında bir araya geldi. İki ülke arasında yüksek öğrenim alanındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı görüşmeye, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da katıldı.

Görüşme sonrasında YTB Başkanı Mehmet Köse ve Tunus Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürü Selim Şura, Türkiye-Tunus Yüksek Öğrenim burs iş birliği mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşmayla "Türkiye’den Tunus’a Tunus’tan Türkiye’ye karşılıklı araştırma, dil eğitimi ve diğer alanlarda burslu öğrenci değişim programları düzenlenmesi ve karşılıklı burslu öğrenci sayısının artırılarak iş birliğinin kuvvetlendirilmesi" amaçlanıyor.

Öte yandan, YTB Başkanı Mehmet Köse, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'ta eğitim, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli temaslarda bulundu.