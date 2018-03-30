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Türkiye turizminde ilk iki ay rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında turizmde yüzde 35 artışla 3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye turizminde ilk iki ay rekoru kırıldı

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında turizmde yüzde 35 artışla 3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocak-Şubat döneminde en çok ziyaretçi İran’dan gelirken, yine en çok ziyaret edilen şehir ise yaklaşık 1,7 milyon rakamıyla İstanbul oldu.
Türkiye’nin turizmdeki büyük yükselişi tüm hızıyla devam ederken, yılın ilk iki ay rekoru da kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Şubat 2018 dönemi rakamlarına göre Türkiye, ilk iki ayda yüzde 35 oranında artışla 3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında, yılın ilk iki ayında, yüzde 11,73 oranında artışla İran ilk sırada yer alırken, Ocak-Şubat döneminde 350 bin 421 İranlı giriş yaptı. Gürcistan yüzde 10,29 artışla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan yüzde 7,4 artışla üçüncü, Almanya yüzde 6,8 artışla dördüncü, Rusya Federasyonu ise yüzde 4,49 artışla beşinci sırada yer aldı.
Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında Gürcistan’dan 307 bin 447, Bulgaristan’dan 231 bin 374, Almanya’dan 196 bin 604 ve Rusya’dan da 134 bin 211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul, yüzde 56,21 artışla yabancı turistin en çok ziyaret ettiği şehir olurken, ilk iki ayda 1 milyon 679 bin 817 rakamına ulaştı.
Ocak-Şubat 2018 dönemindeki en çok ziyaret edilen iller sıralamasında 352 bin 616 yabancı ziyaretçi ile Edirne ikinci sırada yer alırken, 323 bin 761 yabancı ziyaretçi ile Artvin artışla üçüncü, 154 bin 634 yabancı ziyaretçi ile Antalya dördüncü, 70 bin 817 yabancı ziyaretçi ile Ağrı beşinci sırada yer aldı.

Türkiye turizminde ilk iki ay rekoru kırıldı

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