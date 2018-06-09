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Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Birlik Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu: - "Bizim kırmızı çizgilerimiz bu vatanı, milleti, bayrağı sevmektir. Bunları seven herkes ile omuz omuza yan yana kol kola bu ülke için çalışacağız"

Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağı, Bursa'da açıldı.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatanı, milleti, bayrağı seven herkesle omuz omuza, bu ülke için çalışacaklarını söyledi.

Tatlıoğlu, 4 yıl önce yola çıktıklarını ve çok ciddi mesafe katettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz 4 yıl önce harekete geçerek bu devleti, milleti, bayrağı seven arkadaşları toparlayıp bu devlete yakışır millet olma melekesini oluşturmak için bir araya geldik. Daha önce geçici bir merkez açmıştık, şimdiyse asıl merkezin açılışını yapıyoruz. Kuruluş amacımız Türkiye'de ne kadar dernek varsa bunların şemsiyesi olmaktır. Bizim kırmızı çizgilerimiz bu vatanı, milleti, bayrağı sevmektir. Bunları seven herkes ile omuz omuza yan yana kol kola bu ülke için çalışacağız."

Programda, tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi de sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Tatlıoğlu Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Türk Düny

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