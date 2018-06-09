Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağı açıldı

Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağı, Bursa'da açıldı.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatanı, milleti, bayrağı seven herkesle omuz omuza, bu ülke için çalışacaklarını söyledi.

Tatlıoğlu, 4 yıl önce yola çıktıklarını ve çok ciddi mesafe katettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz 4 yıl önce harekete geçerek bu devleti, milleti, bayrağı seven arkadaşları toparlayıp bu devlete yakışır millet olma melekesini oluşturmak için bir araya geldik. Daha önce geçici bir merkez açmıştık, şimdiyse asıl merkezin açılışını yapıyoruz. Kuruluş amacımız Türkiye'de ne kadar dernek varsa bunların şemsiyesi olmaktır. Bizim kırmızı çizgilerimiz bu vatanı, milleti, bayrağı sevmektir. Bunları seven herkes ile omuz omuza yan yana kol kola bu ülke için çalışacağız."

Programda, tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi de sunuldu.

