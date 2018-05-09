"Türkiye Türkçesi, Türk dünyasının ortak iletişim dili olmalı"

ÖZGÜR ALANTOR - Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, "Türk devletler kendi edebi dillerini kullanmaya devam edebilirler ama Türk halkları kendi dili ve kendi lehçesiyle beraber iletişim dili olarak Türkiye Türkçesini de öğrenmeli." dedi.

Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasında ortak dil konusunun tarihi bir mesele olduğunu söyledi.

Ortak dil meselesinin bugün de gündemde olduğunu dile getiren Ömeroğlu, "Maalesef son asırda ortak dil konusunda çok şeyler kaybettik. Yüzyıl önce kullandığımız edebi diller birbirine çok daha yakındı, ortak bir alfabeyle yazmanın avantajıyla aydınlar birbirlerini okumakta ve anlamakta çok büyük problem çekmiyorlardı." diye konuştu.

Yusuf Akçura'nın "Üç Tarz-ı Siyaset" isimli kitabının Tataristan'da yazıldığını hatırlatan Ömeroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yüzdendir ki belki bugün dahi siyasi tartışmaların merkezinde olan Yusuf Akçura'nın 'Üç Tarz-ı Siyaset' isimli kitabı, Osmanlı'nın son döneminde Tataristan'ın başkenti Kazan'da yazılmış, Kahire'de bir Türk gazetesinde yayınlanmış ve İstanbul'da tartışılmaya başlanmıştı. Böyle geniş bir üçgende etkileşim söz konusuydu ve bunun temelinde de Kazan'da yazılan eserin İstanbul'da anlaşılabilirliğiydi. Bugün buradan uzaklaştık çünkü Sovyet döneminde küçük dilleri yazı dili haline getirdiler. Daha evvel Orta Asya'da Çağatayca yazı dili vardı. İstanbul'da İstanbul dili, Osmanlıca yazı dilimiz vardı ve bu diller birbirlerine çok da uzak değillerdi."