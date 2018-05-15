Türkiye, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezine üye oldu

ANKARA (AA) – Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gözlemci statüsündeki hükümetlerarası bir örgüt olan Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezine (ICMPD) üye oldu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin BM nezdinde gözlemci statüsüne haiz hükümetlerarası bir örgüt olan ve 1993 yılında kurulan Viyana merkezli ICMPD’e 17. üye ülke olarak katıldığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yenilikçi, kapsamlı ve sürdürülebilir göç politikalarını teşvik etmeyi ve göç alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ICMPD, aynı zamanda ülkemizin 2006 yılından beri başkanlığını üstlendiği, göç alanında kaynak ve hedef ülkeleri bir araya getiren en önemli platformlardan biri olan Budapeşte Süreci’nin sekretarya görevini de yürütmektedir. ICMPD üyeliğimiz, 3.5 milyondan fazla Suriyeli ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan, aynı zamanda insani yardımlar açısından en cömert ülke olan Türkiye’nin, örgütün çalışmalarına somut ve kapsamlı katkı yapmasına imkan sağlayacaktır."
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