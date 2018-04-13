Türkiye Üniversiteler Taekwondo Şampiyonası Açılış ve Madalya Töreni gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından taekwondo müsabakaları açılış ve madalya töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen taekwondo müsabakaları açılış ve madalya töreni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış törenine geçildi. Törende konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, üniversite okudum diyebilmek için her öğrencinin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek, sporun önemine değindi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, günün anısına hazırlan plaketi Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e takdim etti.

Program, madalya seremonisi ile sona erdi.