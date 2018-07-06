Türkiye UNRWA'nın Danışma Komisyonu dönem başkanı oldu

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Danışma Komisyonu (AdCom) dönem başkanlığını üstlendi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını 1 Temmuz 2018 tarihinde bir yıllığına üstlendi.
Açıklamada, "27 üyesi bulunan Danışma Komisyonu, UNRWA Genel Komiserine yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere çalışmalarda bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.
Türkiye'nin dönem başkanlığı görevi 1 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Filistinli mültecilerin korunması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla kurulan UNRWA, halihazırda 700 okulda 530 binden fazla öğrenciye eğitim sağlamakta, yılda 3,5 milyon kişiye sağlık hizmeti vermekte, 1,7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardımda bulunmakta, ayrıca 60’a yakın mülteci kampında altyapı desteği vermektedir.
Ülkemiz, Filistin meselesine başından itibaren verdiği önem doğrultusunda 1949 yılında kuruluşundan bu yana üyesi olduğu UNRWA’ya azami katkı sağlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda, 1 Temmuz 2017-1 Temmuz 2018 döneminde yürüttüğü Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı sırasında Ajansa katkılarını büyük oranda arttırmıştır.
Özellikle son dönemde mali sorunları artan UNRWA’nın hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi amacıyla Türkiye, Danışma Komisyonu Başkanlığı süresince Ajansın daha öngörülebilir, sürdürülebilir ve yeterli kaynaklara kavuşmasını teminen çabalarını sürdürecektir. Bu bağlamda hedeflerimiz arasında Ajansa destek veren donör ülke sayısının ve donörlerin coğrafi çeşitliliğinin artırılması bulunmaktadır."
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