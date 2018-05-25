HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:12 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD'li yetkililer, Suriye konusunda bu akşam saatlerinde ikinci büyük toplantıyı gerçekleştirdi. Görüşmeden Menbiç için yol haritası çıkarken, iki ülke Dışişleri Bakanları'nın 4 Haziran'da ABD'de görüşmesine karar verildi.

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ile ABD arasında Suriye için kurulan çalışma grubu ikinci toplantısınıa Türkiye'de yaptı.

MENBİÇ KONUSUNDA YOL HARİTASI

Toplantıda, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritası belirlendi.

BAKANLAR 4 HAZİRAN'DA ABD'DE GÖRÜŞECEK

Ayrıca Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesine de karar verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de bir araya gelecek.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da biraraya gelecektir" ifadelerine yer verildi.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici olduGökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu
Bursa'yı sağanak vurdu (6)Bursa'yı sağanak vurdu (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Menbiç Yol Haritası 4 haziran Dışişleri

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Okuyucu Yorumları 12 yorum
amerika nederse kabul edıyoruz anlasıyoruz danısıklı dovüş
BİZİM DIŞİŞLERİNE İNANMAYIN.ÇÜNKÜ AMERİKALILAR HEMEN YALANLIYORLAR.AMERİKALILARIN SÖYLEDİĞİ DOĞRUDUR.
neyin karşılığında???
Gene kandırcaklar :)
Hani vururuz diyordunuz neyin anlaşması bu madem Abd ye kafa tutuyorsunuz neden anlaşıyorsunuz vursanıza
FETO ürünü PAPA dostu cia çocuğu Bopculara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur
Münbiçi dolanda gel diyordunuz neden anlaşıyorsunuz o zaman Abd ile ???
hazır olun 1 haftaya kandırıldık açıklaması gelir .
hani dolar abd yukseltiyordu sen suryeyi bırak ülken için bişiler yap
Yine seçim yatırımı bir hamle. yemiyoruz artık bunları. sizlere oy felan yok. tamam. ülke bu durumda iken değirmen sele gitmiş, devalüasyon var, abd ile münbiç konusunda anlaşmışlar, çok lazımdı. anlaşsanda anlaşmasanda çok gerekli değil. çokta tın. zaten ülkede para yok tam takır kuru bakır, daha da masraf edip gidip oralarda milletten yolarak aldığınız vergilerle alınan silahları kurşunları heder etmeyin. size oy yok. tamam.
bu ikiyüzlüler millete bi başka abd ye bi başka lar...
bence erdogana abdye kafa tutmasi icin gaz vermeliyiz bokunu cikarirsa abd erdogana ceza keser bizde erdogandan kurtuluruz belki
Diğer Haberler
Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Melih Gökçek twitter'da isyan etti: Kesin bi pu...k var, yalan mı?

Meteoroloji İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını açıkladı! Günlerce sürecek yağış geliyor!

Meteoroloji İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını açıkladı! Günlerce sürecek yağış geliyor!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.