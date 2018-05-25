Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ile ABD arasında Suriye için kurulan çalışma grubu ikinci toplantısınıa Türkiye'de yaptı.
Toplantıda, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için yol haritası belirlendi.
Ayrıca Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesine de karar verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da biraraya gelecektir" ifadelerine yer verildi.
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