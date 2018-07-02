"Türkiye ve ABD, askeri ve diplomatik açıdan çok yakın çalışıyor"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeniden inşasının önemli bir öncelik olduğuna dair ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok güçlü sinyaller olduğunu vurgulayarak, "İki ülke hükümeti, Münbiç'teki güvenlik ve yönetimin yerel halka teslim edildiğine, yerel halkın kendi güvenlik ve gelecekleri için söz hakkı olduğuna emin olmak için geçiş sürecinde askeri ve diplomatik kanallardan çok yakın çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Kosnett, ABD'nin bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Her iki hükümetin ve ulusun, ilişkileri yeniden inşa etmekten yana olduğunun altını çizen Kosnett, iki ülkenin önünde sıkı çalışma gerektiren birçok konu olsa da ilişkilerin geleceğine dair çok olumlu düşünceler içinde bulunduğunu söyledi. Kosnett, "En tepeden, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden inşasının önemli bir öncelik olduğu konusunda çok güçlü sinyaller var. " dedi.

- "Trump Türkiye'ye yüksek profilli büyükelçi atamak istiyor" ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisinin kim olacağına ilişkin bir soruya Kosnett, "Birçok isim, birçok söylenti oldu. Ancak Beyaz Saray açıklamadıkça resmi bir şey yok. Başkan Trump'ın Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istediğine eminim." yanıtını verdi. Kosnett, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Kongresi üyeleri arasında Ankara'daki görüşmede 18 Temmuz'da duruşması olan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'ın durumuna ilişkin neler görüşüldüğüne ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Detay veremem, ancak şunu söyleyebilirim ki bu konuda Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir birlik var. Aynı birlik, Kongre ve yönetim arasında da var. Türkiye ve ABD ilişkilerinin ilerletilmesi için sadece Rahip Brunson'ın değil, OHAL kapsamında adil olmayan bir şekilde tutuklanmış diğer ABD vatandaşlarının ve ABD misyonlarındaki yerel personel Türk vatandaşlarının durumunu da çözüme kavuşturmaya ihtiyacımız var." - "Askeri ve diplomatik kanallardan çok yakın çalışıyoruz"