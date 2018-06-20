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Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 20 Haziran 2018’de, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Türkiye ABD münbiç Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seçimlerden sonra ABD ye bırakırız munbiçi
ABD tarafından ortaya çıkarılan terör örgütünü Türkiye ABD destegiyle temizlemeye calısıyor ne güzel bir senaryo... CIA'den elemanın da dedigi gibi münbiç ABD'nin AKP'ye seçimlerde elini güçlendirmek için verdiği bir hediyedir... ABD BOP eşbaşkanını kaybetmek istemiyor tabi :)
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