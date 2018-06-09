BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - Türkiye ve Cezayir, Filistin halkı için koruma talep eden tasarının ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto edilmesinin ardından, konuyu BM Genel Kurulu'na taşımak için hamle yaptı.

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla, Cezayir de Arap Birliği adına, Filistin halkı için koruma isteyen tasarının BM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve oylanması için acil özel oturum talep etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Cezayir, Bangladeş, Senegal, Mısır ve Filistin'in daimi temsilcileri, BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Filistin halkı için koruma isteyen tasarının BM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için özel oturum talep edildiği belirtildi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise BM Genel Kurulu'nda görüşülecek tasarının Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyi'ne getirdiği, 10 ülkenin desteğini almasına rağmen ABD tarafından veto edilen tasarının benzeri olacağını ifade etti.