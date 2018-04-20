''Türkiye ve Çin birçok alanda ortak proje geliştirme imkanına sahip''

ŞANGHAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiye ilişkin ''Türkiye ve Çin birbirinden mesafe olarak çok uzak olmakla birlikte önümüzdeki dönemde birçok alanda müşterek projeleri geliştirme imkanına ve potansiyeline sahiptir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in ekonomi ve finans kenti Şanghay’da Dangdi Tiyatro Merkezi'nde düzenlenen turizm yılı etkinliğine, Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

''Anadolu Ateşi" dans grubunun gösterisi öncesi bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, 2018 yılının iki ülkenin turizm ilişkileri açısından bir başlangıç olduğunu söyleyerek, bu ilişkinin gelecek yıllarda daha iyi olmasını beklediklerini dile getirdi.

“Türkiye ve Çin birbirinden mesafe olarak çok uzak olmakla birlikte önümüzdeki dönemde birçok alanda müşterek projeleri geliştirme imkanına ve potansiyeline sahiptir.” diyen Kurtulmuş, biri Asya’nın batısında diğeri doğusunda Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu açısından iki önemli ülke olduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını öngören "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında iki ülke arasında birçok alanda gelişmekte olan iş birliğinin artacağını ifade etti.