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Türkiye ve Rusya Ayvazovski’nin tablolarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının himayesinde St. Petersburg’ta gerçekleştirilen “Ayvazovski’nin İstanbul’u” performasında sanatçının 500’e yakın eseri müzik eşliğinde gösterime sunuldu

ST. PETERSBURG (AA) – Osmanlı sultanları ve Rus çarlarının takdirini gören Rus resim sanatının dünyaca ünlü ismi İvan Ayvazovski’nin İstanbul üzerine yaptığı tablolardan oluşan koleksiyon sergilendi.

Ayvazovski'nin doğumunun 200. yılı anısına ve aynı zamanda St. Petersburg Rus Müzesi’nin açılışının 120. yıl kutlamaları çerçevesinde “Ayvazovski'nin İstanbul’u” performansı St. Petersburg Rus Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Lichnost Peterburga Tarih ve Kültür Vakfı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom’un desteği ile gerçekleşen etkinliğe Rus siyasi, sanat ve iş çevrelerinden geniş katılım oldu.

Etkinlikte, Ayvazovski’nin dönemin insanlarını, manzaralarını yansıtan İstanbul üzerine yaptığı resimler, dev perdeye yansıtılarak gösterildi.
Bugüne kadarki en geniş Ayvazovski koleksiyonunu günümüz teknolojileri ile buluşturan projenin sunuş konserini dünyaca ünlü besteci-piyanist Anjelika Akbar gerçekleştirdi.

Rus ressam İvan Ayvazovski'nin tablolarını müzik diline tercüme ederek “Ayvazovski Rapsodisi" besteleyen Akbar, konserde seslendirdiği eserinde Ayvazovski’nin seyahatleri sırasında duyduğu Osmanlı müziği, doğduğu Feodosya’dan çocukluğunda öğrendiği Kırım Tatar temalarını, Ermeni kökenli olmasından dolayı Ermeni ve Kafkas tınılarını, eğitim aldığı ve yaşadığı St. Petersburg’da dinlediği Rus müziklerini kullandı.

Performansta Rus viyolonsel sanatçısı Danila Popov ve Türkiye’den perküsyon sanatçısı Berkant Çakıcı da Akbar’a eşlik etti.

Yaklaşık dört sene süren "Ayvazovski'nin İstanbul'u" projesi sanatçının İstanbul’a ait tabloları başta olmak üzere Rusya müzeleri ve koleksiyonerlerden toplanan 500'e yakın tablonun görüntüsünden oluşuyor.

Genel sanat yönetmenliğini Murat Öneş'in gerçekleştirdiği, 50 dakika içinde yaklaşık 500 Ayvazovski tablosunun izleyicilerin gözü önünden geçtiği canlı performansta, müzik, görsel sanatlar, ortam sesleri tarihi görüntülerle birleşti.

Besteci Anjelika Akbar yaptığı konuşmada, bu proje ile izleyicilerin kendilerini Ayvazovski ile birlikte dünya seyahatine çıkmış gibi hissettiğini belirtti. Akbar, "Bu projenin Rusya'da halka açık bir şekilde birçok sahnede yer almasını kalbimden arzu ediyorum. Rusya ve Türkiye'yi bu duygusal ortak paydada buluşturan Ayvazovski'nin muhteşem tablolarının müzik ile yolculuğu devam etsin.” dedi.

Rus Çarlığı döneminde donanmanın resmi olarak ressamlığını yapan ünlü sanatçı İvan Ayvazovski, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sıklıkla İstanbul'a giderek sayısız tablo yaptı. İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu yazdığı anılarında defalarca tekrarlayan Ayvazovski, üç Osmanlı sultanı ve dört Rus çarının özel ilgi ve takdirini gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Rus ressam Ivan Ayvazovski Yunus Emre Enstitüsü

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