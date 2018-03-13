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Türkiye ve Sudan arasında iletişim iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Öz İletişim-İş Sendikası ile Sudan İletişim ve Medya Sendikası arasında iş birliği ve eğitim anlaşmalarını içeren mutabakat imzalandı

Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Öz İletişim-İş Sendikası ile Sudan İletişim ve Medya Sendikası arasında mutabakat imzalandı.

Sudan İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen imza töreninde, Bakan Dr. Tahani Abdalla Atta ve Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.

İmzalanan mutabakat çerçevesinde iki ülke arasında iletişim teknolojileri alanında iş birliği sağlanacak.

- "e-devleti Sudan’a tanıtacağız"

Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nur Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikalar arası iş birliğinin iki ülke arasında köprü görevi göreceğini söyledi.

4 kişilik ekip ile Sudan’a geldiklerini aktaran Güllüoğlu, "Sendikamız 6 ay önce 15 Sudanlıya eğitim vermişti. HAK-İŞ olarak Sudan başta olmak üzere Afrika’ya çok önem veriyoruz. İş birliğimiz bunun açık bir göstergesidir.” dedi.

Güllüoğlu, yakın zamanda eğitim faaliyetlerine başlayacaklarını kaydederek, Türkiye’nin hayata geçirdiği e-devlet uygulamasını Hartum’da tanıtacaklarını, Sudan’daki sistemi ise birlikte kurmak istediklerini ifade etti.

Sudan İletişim ve Medya Sendikası Başkanı Musa Hammad Kâfi de "Sudan’ın Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanması gerekiyor. Özellikle teknoloji alanında öğreneceğimiz çok konular var. Yapılan bu iş birliği iletişim sektöründe atılan ilk adım oldu. Amacımız Türkiye ile iş birliğini her alanda artırmaktır." ifadelerini kullandı.

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Hak Iş Sudan

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