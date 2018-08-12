"Türkiye ve Sudan arasında imzalanan 21 anlaşma yakında faaliyete geçecek"

Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Avad el-Caz, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan 21 anlaşmanın yakında uygulanmaya başlanacağını söyledi.
Caz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi toplantısının ardından Sudan Haber Ajansına (SUNA) yaptığı açıklamada, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan 21 anlaşmanın yakın zamanda uygulanacağını duyurdu.
"Türkiye ve Sudan arasında imzalanan 21 anlaşma yakın zamanda faaliyete geçecek" diyen Caz, "İlgili bakanlıkların yürütülen çalışmaları tamamlamasının ardından güzel işlerin olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Caz, Türkiye'nin Sudan'ın tarım, hayvancılık, petrol, altın ve diğer madenlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, başkanlık ettiği komitenin de Türkiye ile kamu ve özel sektör ortaklığını güçlendirmek için çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 iş adamıyla birlikte Aralık 2017'de Sudan’ı ziyaret etmiş, üç gün süren temaslar kapsamında iki ülke arasında 21 anlaşma imzalanmıştı.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ise Erdoğan'ın ziyareti sonrası anlaşmaların takip edilmesi adına Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesinin kurulması talimatı vermişti.
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