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Türkiye ve Suudi Arabistan Medya Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:33 | Son Güncelleme

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca: - "Bu programla çok uzun yıllara dayanan Türkiye-Suudi Arabistan dostluğunun daha da pekişmesini amaçladık"

Ankara'da Türkiye ve Suudi Arabistan Medya Buluşması gerçekleştirildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirilen programda, Suudi Arabistan denilince Türk-İslam dünyasındaki herkesin içinde bir saygı ve sevgi oluştuğunu söyledi.

Dinin en kutsal mekanları Mekke ve Medine'nin bu ülkede bulunduğunu anımsatan Akarca, Türkiye’nin başına talihsiz bir olay geldiğinde Suudi Arabistanlıların yüreğinin de cız ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'da kötü bir hadise meydana geldiğinde de Türk vatandaşlarının yüreğinin cız ettiğini anlatan Akarca, "Bu programla çok uzun yıllara dayanan Türkiye-Suudi Arabistan dostluğunun daha da pekişmesini amaçladık." dedi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök ise Türkiye ile Suudi Arabistan'ın çok sağlam ilişkilere ve dostluğa sahip iki ülke olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Khreyci, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her anlamda çok sağlam bir dostluk ilişkisi bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın rolünü ve etkinliğini artırmak için Türk ve Suudi gazetecilerin bir araya geldiği programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mehmet Akarca

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