Türkiye ve Tayland'ın diplomatik ilişkilerinin tesisinin 60. yılı

Bangkok'taki tarihi postane binasında Türkiye'den el sanatlarının sergilendiği ve Türk mutfağından örneklerin de yer aldığı etkinlikle davetlilere tanıtılan ve satışa çıkarılan anma pullarına koleksiyonerler büyük ilgi gösterdi.

Bu kapsamda, iki ülkenin dostluğunun tarihin derinliklerine dayandığını vurgulamak amacıyla, Türkiye - Tayland ilişkilerinin 60. yılı onuruna basılan anma pullarında Tayland boksu (Muay Thai) ile Kırkpınar yağlı güreşleri resmedildi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, Tayland Dışişleri Bakanlığı ve Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde ikili ilişkilerin 60. yılı onuruna anma pulları basılırken, Bangkok'ta çeşitli etkinlik ve paneller düzenleniyor.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada ikili ilişkilerin uzun yıllara dayandığına dikkati çekerek, 19. yüzyılda Prens Damrong‘un Sultan 2. Abdülhamid'in konuğu olarak İstanbul'da misafir olduğunu hatırlattı.

Akgün, derin bir tarihi geçmişe, zengin doğal güzelliklere ve kültüre sahip iki ülkenin turizm başta olmak üzere pek çok alanda geniş iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

Anma pullarının ortak geçmişi hatırlatan nostaljik bir başlangıç olduğunu belirten Akgün, diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılının 2018 boyunca festivaller, sanat gösterileri ve sergiler gibi muhtelif etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

- 23 Mayıs'a kadar sergilenecek

Tayland Postane Kurumu Başkan Yardımcısı Nariana Sirisuvan ve Tayland Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Damrong Kraikruan da Tayland'ın Türkiye ile ilişkilerine verdiği önemi dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli yönleriyle tanıtıldığı bir dizi pul da 23 Mayıs 2018'e kadar Tayland Postanesi'nde ardından da Tayland Filateli Müzesi'nde sergilenecek.