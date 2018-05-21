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Türkiye ve Tayland'ın diplomatik ilişkilerinin tesisinin 60. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

Tayland boksu ile Kırkpınar yağlı güreşlerinin resmedildiği anma pulları basıldı

ANKARA / BANGKOK (AA) - Türkiye - Tayland ilişkilerinin 60. yılı onuruna, Tayland boksu (Muay Thai) ile Kırkpınar yağlı güreşleri resmeden anma pulları basıldı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, Türkiye ve Tayland arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, Tayland Dışişleri Bakanlığı ve Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde ikili ilişkilerin 60. yılı onuruna anma pulları basılırken, Bangkok'ta çeşitli etkinlik ve paneller düzenleniyor.

Bu kapsamda, iki ülkenin dostluğunun tarihin derinliklerine dayandığını vurgulamak amacıyla, Türkiye - Tayland ilişkilerinin 60. yılı onuruna basılan anma pullarında Tayland boksu (Muay Thai) ile Kırkpınar yağlı güreşleri resmedildi.

Bangkok'taki tarihi postane binasında Türkiye'den el sanatlarının sergilendiği ve Türk mutfağından örneklerin de yer aldığı etkinlikle davetlilere tanıtılan ve satışa çıkarılan anma pullarına koleksiyonerler büyük ilgi gösterdi.

- İkili ilişkiler uzun yıllara dayanıyor

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada ikili ilişkilerin uzun yıllara dayandığına dikkati çekerek, 19. yüzyılda Prens Damrong‘un Sultan 2. Abdülhamid'in konuğu olarak İstanbul'da misafir olduğunu hatırlattı.

Akgün, derin bir tarihi geçmişe, zengin doğal güzelliklere ve kültüre sahip iki ülkenin turizm başta olmak üzere pek çok alanda geniş iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

Anma pullarının ortak geçmişi hatırlatan nostaljik bir başlangıç olduğunu belirten Akgün, diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılının 2018 boyunca festivaller, sanat gösterileri ve sergiler gibi muhtelif etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

- 23 Mayıs'a kadar sergilenecek

Tayland Postane Kurumu Başkan Yardımcısı Nariana Sirisuvan ve Tayland Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Damrong Kraikruan da Tayland'ın Türkiye ile ilişkilerine verdiği önemi dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli yönleriyle tanıtıldığı bir dizi pul da 23 Mayıs 2018'e kadar Tayland Postanesi'nde ardından da Tayland Filateli Müzesi'nde sergilenecek.

- 19. yüzyıldan bugüne dostluk ve misafirperverlik

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, "Tarih Boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Siyam Krallığı" konulu panel düzenlendi ve aynı adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Tayland'ın eski Ankara Büyükelçileri Tharit Charungvat ve Suvat Chirapant'ın katkılarıyla hayata geçirilen, Prof. İsmail Hakkı Kadı imzasını taşıyan ve Tayland'ın eski Dışişleri Bakanlarından Kasit Piromya'nın 2010 yılında başlattığı bir projeye dayanan kitap, Tayland Prensi Damrong'un 1891 yılında Rusya ziyareti öncesi Sultan 2. Abdülhamid'in konuğu olarak bir süre İstanbul'da misafir edilmesini anlatıyor.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü vesilesiyle ayrıca, "Tarih Boyunca Türkiye-Tayland İlişkileri" konulu bir panel de düzenlendi.

Tayland'ın Ankara'daki eski Büyükelçisi Suvat Chirapant, Taylandlı tarihçi Sukre Sarem ve Chulalongkorn Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Chulitphong Chularat'ın katıldığı panelin sonunda Büyükelçi Akgün de izleyicilerin sorularını yanıtladı.

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