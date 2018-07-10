HABER

Türkiye-Venezuela İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: - "Kripto paramızın teminatı ülkemizde petrokimya alanındaki kaynaklarımızdan oluşuyor. Çıkardığımız sanal para birimi Petro, bir finansal araç olarak dış ticaret ve yatırım alanlarında kullanılabiliyor. Böyle bir yeni para birimi Türkiye’ye de fayda sağlayacak ve ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek" - "Venezuela'nın sertifikalı rezervleri var. Dünyanın 4. doğalgaz rezervine sahibiz. Petrol ve farklı alanlarda da gerçek üretim ekonomisinde ilerleyebiliriz. Bizler gelişime açığız" - DEİK Başkanı Olpak: - "Özellikle son iki yılda her düzeyden karşılıklı temas ve fikir alışverişinin süreklilik kazandığı hükümetler arası anlaşmaların imzalandığı ülkelerimiz arasında, geçen yıl Maduro'nun yaptığı Türk iş insanlarına dönük çağrı da bizim için büyük anlam ihtiva ediyor"

İSTANBUL (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Venezuela'nın refaha doğru yol aldığını ve çıkardıkları kripto paranın kullanılmasının ikili ilişkileri geliştireceğini belirterek, "Kripto paramızın teminatı ülkemizde petrokimya alanındaki kaynaklarımızdan oluşuyor. Çıkardığımız sanal para birimi Petro, bir finansal araç olarak dış ticaret ve yatırım alanlarında kullanılabiliyor. Böyle bir yeni para birimi Türkiye’ye de fayda sağlayacak ve ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek." dedi.

Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından CVK Park Bosphorus'ta düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev başlangıcı için geldiklerini ve bu dönemin ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeni ve farklı bir dünyaya inandıklarına işaret eden Maduro, "Farklı kültür ve medeniyetlerin birbirine yaklaştığı, insanların mutluluğu için çalışılan, refah seviyesi yüksek bir dünya yaratmak mümkün Daha insani, farklı kültür ve medeniyetlerin yakınlaştığı, insanların mutluluğu için çalışacak, daha iyi bir dünya mümkün. Bu şu anda tüm insanlığın ortak rüyası. Biz Türkiye ile bu hayali gerçeğe dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul ve Türkiye'nin dünya ticareti için de çok önemli bir konumda yer aldığına işaret eden Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela da 21. yüzyılın en potansiyelli ülkeleri arasında. Rusya, Çin ve Hindistan da büyük potansiyel taşıyor. Bu durum geçmiş dönemlerden bugüne dek farklılık gösteren bir değişimin işareti. Farklı coğrafi ve jeopolitik ilişkilerimiz ve çok kutuplu güçlerimiz bulunuyor. Türkiye çok kritik ve stratejik konumda olan bir ülke. Biz Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde çok daha güçlü olmak istiyoruz. Bu yolda devam edebilmemiz için bu iş forumu ve delegasyon büyük önem taşıyor. Türk yatırımcılar ülkemize gelebilsin, hayatın her alanında yatırım yapabilsin istiyoruz. Bu açıdan iki ülke arasında başlayan doğrudan uçuşlar büyük bir önem taşıyor."

Maduro, Türk yatırımcılarının ülkede her alanında çalışabileceklerini vurgulayarak, "Venezuela'nın sertifikalı rezervleri var. Dünyanın 4. doğalgaz rezervine sahibiz. Petrol ve farklı alanlarda da gerçek üretim ekonomisinde ilerleyebiliriz. Bizler gelişime açığız. Bu forum ile de Türk iş dünyasına Venezuela hakkında yol gösterecek çok kapsamlı bir yatırım dokümanını ilk defa sunuyoruz. Şirket şirket liste veriyoruz." bilgisini verdi.

Yeni bir yasa çıkardıklarını ve ekonomi alanında çok hızlı ve tutkulu ilerlediklerini kaydeden Maduro, "Eşitlik ve bağımsızlık duygusunu seviyoruz. Tarihi anlamda önemli bir noktadayız. Geçmişten gelen bir hazinemiz var." yorumunu yaptı.

Maduro, Türkiye ve Venezuela'nın refaha doğru yol aldığını ve çıkardıkları kripto paranın kullanılmasının ikili ilişkileri geliştireceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Petrokimya ve üretim ekonomisi alanında Türkiye ile iş birliği içinde ilerlemek istiyoruz. Altın alanında da ticaret yapan lider ülkelerden biri olmak istiyoruz. Sanal paramız, 5 milyar petrol varili değerinde kıymetli bir para birimi. Kripto paramızın teminatı ülkemizde petrokimya alanındaki kaynaklarımızdan oluşuyor. Çıkardığımız sanal para birimi Petro, bir finansal araç olarak dış ticaret ve yatırım alanlarında kullanılabiliyor. Böyle bir yeni para birimi Türkiye’ye de fayda sağlayacak ve ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ülkelerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

\

- "Maduro'nun yaptığı çağrı bizim için büyük anlam ihtiva ediyor"

DEİK Başkanı Nail Olpak da son yıllarda Başkan Maduro'nun ülkeye yaptığı resmi temaslar ve ziyaretler sayesinde, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin ivmesinin arttığını söyledi.

İki ülke arasındaki birliğin, başta ekonomi olmak üzere tekrar bir gelişim sürecine girdiğini belirten Olpak, "Özellikle son iki yılda her düzeyden karşılıklı temas ve fikir alışverişinin süreklilik kazandığı hükümetler arası anlaşmaların imzalandığı ülkelerimiz arasında, geçen yıl Maduro'nun yaptığı Türk iş insanlarına dönük çağrı da bizim için büyük anlam ihtiva ediyor. Kendisinin öncülüğünde ikili ticaretimizin serbest hale gelmesi ve yatırımlarımızın kolaylaştırılması için bölgede faaliyet gösteren ve göstermeyi planlayan Türk iş insanlarının ihtiyaç duyduğu adımların daha fazla atılacağını bekliyoruz." diye konuştu.

Olpak, DEİK faaliyetlerinden bahsederek, "137'si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 2012 yılında kurulan Türkiye-Venezuela İş Konseyimiz de bu amaçla ekonomik iş birliğimizi artırmak için gayret ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen forumda da belirtilen acil gereksinim listesindeki ürünlerle ilgili çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora ise iki ülke arasındaki ticaretin ve ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini belirterek, Türk iş adamlarının katıldığı bu toplantının faydalı olacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de toplantıda yer aldı.

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Kadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldularKadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldular
Artvin'de 385 metrelik hatta ziplineArtvin'de 385 metrelik hatta zipline
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK Nail Olpak Nicolas Maduro petro Venezuela Venezuela İş Forumu

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.