Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu 6'ncı kez toplantı

Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray’ın Vodafone’un global vizyonu hakkında bilgi verdiği toplantıda, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da şirketin dijitalleşme alanındaki hedef ve çalışmalarına değindi. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ise "Yarını Kodlayanlar" projesi başta olmak üzere vakfın mevcut projeleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Zaim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, TÜSEV Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ergüder, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu üyelerine vakfın mevcut projelerinde gelinen son durum hakkında bilgi sunuldu.

Toplantının sonunda robot VSmart ile tanışan Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu üyeleri, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 2007’den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yaratıyor, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyoruz. İş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli danışma kurulu üyelerimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza atıyoruz. Danışma kurulu üyelerimiz ile fikir ve görüş alışverişi yapmak üzere düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantımızda da kendilerine vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik, amiral projemiz 'Yarını Kodlayanlar' ile ilgili paylaşımda bulunduk. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geri bildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu."