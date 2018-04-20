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Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu 6'ncı kez toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Vakfın son dönem çalışmalarının değerlendirildiği toplantının ardından robot VSmart ile tanışan danışma kurulu üyeleri, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi - Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süel: - "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 2007’den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı’nın 6’ncı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Zaim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, TÜSEV Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ergüder, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu üyelerine vakfın mevcut projelerinde gelinen son durum hakkında bilgi sunuldu.

Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray’ın Vodafone’un global vizyonu hakkında bilgi verdiği toplantıda, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da şirketin dijitalleşme alanındaki hedef ve çalışmalarına değindi. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ise "Yarını Kodlayanlar" projesi başta olmak üzere vakfın mevcut projeleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.

Toplantının sonunda robot VSmart ile tanışan Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu üyeleri, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 2007’den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yaratıyor, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyoruz. İş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli danışma kurulu üyelerimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza atıyoruz. Danışma kurulu üyelerimiz ile fikir ve görüş alışverişi yapmak üzere düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantımızda da kendilerine vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik, amiral projemiz 'Yarını Kodlayanlar' ile ilgili paylaşımda bulunduk. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geri bildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu."

Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınlara, çocuklara ve engelli bireylere yönelik teknoloji temelli eğitim ve girişimcilik odaklı projeleri desteklediklerini belirten Süel, "2017-2018 döneminde yaklaşık 4 milyon TL yatırım yaptık ve 25 bini aşkın kişinin hayatına dokunduk. 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesiyle 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına ulaştık. ‘Düşler Akademisi’ projesiyle 9 yılda yaklaşık 19 bin gönüllü ile 6 bin öğrencinin engellerini aşmasına destek olduk. Türkiye’yi dijital geleceğe taşıma hedefiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde ise 30 ilde 135 eğitmenle 12 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.

"Yarını Kodlayanlar" projesinin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğuna işaret eden Süel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, 'Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum' diyen çocuklarda yüzde 31’lik, 'Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim' diyenlerde ise yüzde 35’lik artış görüldü. Projemizin coğrafi kapsamının yanı sıra eğitim içeriklerini de genişlettik. 10-14 yaş arasındaki 22 çocuğumuza temel kodlama programı Scratch'in yanı sıra nesnelerin interneti uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verdik. Projemiz, Vodafone Grup Vakfı’nın ‘Connected Education’ raporunda ‘Dijital Okuryazarlık Eğitimi’ alanında başarı hikayesi olarak yer aldı ve tüm dünyaya örnek olarak tanıtıldı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza da bu fırsatı sunmak üzere bir eğitim tırıyla Anadolu turu düzenleyeceğiz."

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