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Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 15:30 | Son Güncelleme

Batılı ülkelerden İsrail'e göç son yıllarda giderek azalırken, Türkiye'den giden Musevilerin sayısı ikiye katlandı. Yahudi cemaatinin önde gelen isimleri de göç rakamlarını doğruluyor.

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

İsrail'de yayın yapan muhafazakar Arutz Sheva adlı internet sitesinde, İsrail'e batılı ülkelerden göçün azaldığı, ülkeye göç eden Rus ve Türk Yahudilerin sayısında ise önemli bir artış olduğu ileri sürülmüştü. Siteye göre, 2017 yılının ilk dokuz ayında İsrail'e göç eden Türk Yahudilerin sayısı geçmiş yıllara oranla ikiye katlandı.

Arutz Sheva, 9 aylık zaman diliminde 350 Yahudi'nin İsrail'e taşındığı belirtilirken, bu sayının 2016 yılının aynı döneminde ise 164 olarak gerçekleştiği belirtildi. Cemaatin önemli isimlerinden de Türkiye'deki Yahudiler arasında İsrail'e göç etme eğiliminin kayda değer biçimde güçlendiğini doğrular nitelikte açıklamalar geldi.

'İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ KÖTÜ GİTTİĞİNDE UYKUSUZ GECELER GEÇİRMEK BİZİM GERÇEKLİĞİMİZ'

Türk Yahudi Cemaati Sözcüzü Deniz Saporta, "Bu göç olayları kişisel olduğu için elimizde istatistiki bir bilgi mevcut değil ancak bahsedilen sayıların doğru olması muhtemel. Dönem dönem göç edenlerin sayıları artıp azalabiliyor. İspanya'ya göç etmek isteyen Seferadlar konusu da tamamen kişisel başvurular üzerinden gerçekleşiyor. Seferadlar'ın İspanyol vatandaşlığına hak kazanmaları geri verilen bir haktan yararlanmak olarak değerlendirilmelidir. Şu an için İspanya'ya Türkiye'den göç edildiği konusunda bilgimiz bulunmamakta" açıklamasında bulundu.
Türk Yahudi Cemaati'nin sosyolojik sorunlarını Şalom gazetesinde kaleme alan isimlerden yazar Mois Gabay ise, artan antisemitizm eğrisinin cemaat içerisinde üzüntü ve endişeye yol açtığını belirterek, "Ülkemizdeki azınlık toplumlarının ayakta kalma stratejisini özetlemek gerekirse, kısaca kendi işine bakmak, başını kaldırmamak, büyük siyaset ve iktisat meselelerini güçlülere bırakmak diyebiliriz. Ladino dilinde, ‘Ne yangına koş, ne de kavgaya' diye bir söz vardır. Özgürlüğümüzü bize çizilen sınırın içinde izin verildiği kadar yaşamaya çalışıyoruz. İsrail-Türkiye ilişkileri kötü gittiğinde uykusuz geceler geçirmek uzun bir süredir bizim gerçekliğimiz maalesef" diye konuştu.

'AZINLIKLAR AFRİN OPERASYONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?'

Size basit bir örnek; Türk milletinin bekası için başlatılan ‘Afrin Operasyonu' ile ilgili olarak TRT WORLD tarafından yayınlanan ‘Azınlıklar Afrin Operasyonu hakkında ne düşünüyor?' videosu sizlere tuhaf gelmedi mi? Biz bu ülkede yaşayan yabancılar mıyız ki konu ile ilgili genel bir anket yapılmazken, özellikle azınlık toplumlarının da fikir söylemesine gerek duyuluyor?" diye konuştu.
Türk Yahudi cemaatinden isimler, Yahudi cemaati nüfusunun 18 bin civarında olduğunu belirtiyor. Bu nüfus demografik nedenlerden ötürü her yıl 250 civarında azalırken, cemaatteki yıllık doğum sayısı ortalama 100 civarında seyrediyor. Her yıl yaklaşık 350 Türk Yahudisi yaşamını yitirirken, en fazla Yahudi vatandaş İstanbul'da ikamet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yahudi israil Türkiye

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
BU LANET SURİYELİLER YÜZÜNDEN GİDECEK YERİM OLSA BENDE GİDERDİM. ÜLKE CENNETLİK TEN ÇIKTI CEHENNEME DÖNDÜ, NE HUZUR KALDI NE MUTLULUK LANET OLSUN BU HALE GELMESİNDEN EMEĞİ GEÇENLERDEN. ÇOLUK ÇOCUĞUNDAN ÇIKSIN İNŞALLAH AMİN.
Mehmetçiğin askerliği sigortadan sayılsın prim günlerini devlet ödesin.
@muratfitil Askerlik vatan borcudur. Devlete ödettirilmiş vatan borcu ödenmiş sayılmaz. Vatan borcunda karşılık beklenmez. Artık bu tip polemiklerle gündemi meşgul etmeyiniz, gerçek bir Türk gibi davranınız.
darısı suriyelilerin başına
gidene kal diyemeyiz. yolları açık olsun
Mehmetçiğin askerlik günlerinin shigk primini devlet ödesin,emeklilikten sayılsın.
Gitsinler tabi! Azılı yahudi siyonistlerin hepsi bir yerde olsun ki yönetmesi kolay olsun! Zalimler için yaşasın cehennem!!!
yahudiler başta ikicihan guneşi muhammedmustafa a.s olmak uzere tum peygamberlerin duşmanlarıdırlar. yani insanogulları içerisindeki sapkınlardır. sapıtmışlardır. belaları heran Allah tarafından herkesin şahit olacagı birgun verilecektir.
Fetö amcaları ve yandaşları gitti ya tabiii onlar da tuta tuta kaçarlar artık. Defolsun gitsinler ihtiyacımız yok onlara ne kattılarki bu ülkeye fetöden terörsden başka.
Fetö amcaları ve yandaşları çanak yalayıcıları gitti ya tabi onlarda tuta tuta kaçarlar artık defolsun gitsinler darısı suriyelilerin başına....
Geç bile kaldınız
kaç tanesi ne kadar borç takıp gidiyor
e bi zahmet gitsinler artık yüz yıldır bu milletin kanını emdiler
NİYE ACABA? ÜLKEYİ GÜVENSİZ GÖRDÜKLERİ İÇİN OLABİLİR Mİ? BATININ BİZİ KISKANDIĞI EKONOMİK VE DEMOKRATİK GELİŞMELERDEN DOLAYI OLABİLİR Mİ? HEEEY! HÜLOĞCULARRRR! UYANIN ULAN ARTIK ÜLKE ELDEN GİDİYOR,BATAKLIĞA,BİR ÇEŞİT İÇ SAVAŞA DOĞRU SÜRÜKLENİYORUZ. ÜLKENİN BEKAASINDAN GEÇİP BİR TEK ADAMIN BEKAASINA YÖNELDİK. O TEK ADAM KENDİ GELECEĞİ İÇİN BU ÜLKEYİ ATEŞE ATMAKTAN HİÇ ÇEKİNMEYECEĞİNİ DEFALARCA KANITLADI. UYANIN ARTIK UYANINNNN!
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