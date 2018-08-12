"Türkiye yaptırımlarla diz çöktürülecek ülke değil"

ENES DURAN - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunun diplomasi yoluyla çözülmeye çalışılması gerektiğini belirterek, "Şu aşamada görünen o ki diplomasi devam edecek ama Türkiye'nin kararlılığını ABD'nin anlaması gerekiyor. Türkiye, bu tür tehdit ve yaptırımlarla diz çöktürülecek bir ülke değildir." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, Başkan Donald Trump döneminde "dost" dediği ülkelere dahi "tehditkar" üslupla yaklaşımının, uluslararası düzenin altını oyduğunu ve müttefiklik anlayışını da ortadan kaldırdığını söyledi.

Türkiye'ye yönelik yaptırımların ve gösterilen tutumun kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Duran, "Meselenin bir rahip Brunson meselesi olmadığı ortadadır. Türkiye'nin kendi menfaatlerini gözeten bir yaklaşımı göstermiş olmasının ABD tarafından hoşlanılmadığını görüyoruz. Uzun süredir ne FETÖ meselesinde ne de PKK/YPG meselesinde Türkiye'nin güvenlik önceliklerine göre hareket etmeyen ABD'nin şimdi Türkiye'ye yaptırımlarla yaklaşması müttefiklik bakış açısıyla açıklanabilir bir durum değildir. Bu, ilişkilerde yeni bir döneme geçtiğimizi gösteriyor." diye konuştu.