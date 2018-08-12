HABER

"Türkiye yaptırımlarla diz çöktürülecek ülke değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran: - "(ABD-Türkiye ilişkileri) Bugün Türkiye'ye düşen kararlı bir şekilde hem diplomasi yolunu kullanarak sorunu çözmeye çalışmak hem içeride sağlam bir iradeyle kendi ekonomisine ve iç politikasına sahip çıkmak hem de alternatiflerini çeşitlendirmektir" - "Şu aşamada görünen o ki diplomasi devam edecek ama Türkiye'nin kararlılığını ABD'nin anlaması gerekiyor. Türkiye, bu tür tehdit ve yaptırımlarla diz çöktürülecek bir ülke değildir"

ENES DURAN - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunun diplomasi yoluyla çözülmeye çalışılması gerektiğini belirterek, "Şu aşamada görünen o ki diplomasi devam edecek ama Türkiye'nin kararlılığını ABD'nin anlaması gerekiyor. Türkiye, bu tür tehdit ve yaptırımlarla diz çöktürülecek bir ülke değildir." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, Başkan Donald Trump döneminde "dost" dediği ülkelere dahi "tehditkar" üslupla yaklaşımının, uluslararası düzenin altını oyduğunu ve müttefiklik anlayışını da ortadan kaldırdığını söyledi.

Türkiye'ye yönelik yaptırımların ve gösterilen tutumun kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Duran, "Meselenin bir rahip Brunson meselesi olmadığı ortadadır. Türkiye'nin kendi menfaatlerini gözeten bir yaklaşımı göstermiş olmasının ABD tarafından hoşlanılmadığını görüyoruz. Uzun süredir ne FETÖ meselesinde ne de PKK/YPG meselesinde Türkiye'nin güvenlik önceliklerine göre hareket etmeyen ABD'nin şimdi Türkiye'ye yaptırımlarla yaklaşması müttefiklik bakış açısıyla açıklanabilir bir durum değildir. Bu, ilişkilerde yeni bir döneme geçtiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York Times'ta yayımlanan makalesinin tarihi bir dönemece işaret ettiğini vurguladı.

"Bu yazı, bir zamanlar İnönü'nün 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye burada yerini alır.' dediği 1964 Johnson mektubu dönemine benzer bir uyarıdır." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, yeni dostlar ve müttefikler arama aşamasına gelmiştir. Bu noktaya bir günde gelinmedi. ABD'nin son birkaç yıldaki sorumsuz tavrıyla bu noktaya gelindi. ABD, sadece Türkiye'ye değil, Avrupa Birliği'ne ve kendisine hasım olarak gördüğü Çin, Rusya, İran ve Venezuella gibi ülkelere de bu yaklaşımı gösteriyor. Bu, yeni bir dünya düzenine doğru gittiğimizi gösteriyor. Türkiye, burada pozisyonunu alabilecek, ekonomik saldırıları da göğüsleyebilecek ve menfaatlerini gözeten bir politika yürütmek durumunda.

Şu aşamada görünen o ki diplomasi devam edecek ama Türkiye'nin kararlılığını ABD'nin anlaması gerekiyor. Türkiye, bu tür tehdit ve yaptırımlarla diz çöktürülecek bir ülke değildir."

- "Türkiye'ye düşen alternatiflerini çeşitlendirmektir"

Duran, ABD'nin tek taraflı, sadece kendini düşünen tavrının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin kendi dış politika stratejisi ve bağımsızlığına sahip bir ülke olarak, ABD ile uzun zamandır çeşitli bazı bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu anımsatan Duran, Trump yönetiminin ise bu çabalara karşılık kriz çıkarma politikası güttüğünü söyledi.

Duran, uzun süredir takınılan tavır ve son olarak alınan yaptırım kararlarıyla ABD-Türkiye müttefiklik ilişkisinin dönüşüme uğradığına işaret ederek, "Bugün Türkiye'ye düşen kararlı bir şekilde hem diplomasi yolunu kullanarak sorunu çözmeye çalışmak hem içeride sağlam bir iradeyle kendi ekonomisine ve iç politikasına sahip çıkmak hem de alternatiflerini çeşitlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyorduKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutulduVan'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu
İznik Müzesi, 6 yıldır açılmayı bekliyorİznik Müzesi, 6 yıldır açılmayı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SETA SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

İstanbul'da metronun yürüyen merdiveninde sıkışan kişi dava açtı

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Twitter hesabı kapatılmıştı... Ömer Turan'dan ilk açıklama: AK Partililer rahat edebilir

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Ordu'da heyelan alarmı! Evler tek tek boşaltıldı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.