"Türkiye yatırımcılar için adeta bir cennet"

İSTANBUL (AA) - İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Rıza Kami, Türkiye'nin yatırımcılar için adeta "cennet" olduğunu belirtti.
İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Kami, İran'da yayımlanan "Dünya-yi İktisad" gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin ekonomik alanındaki deneyimlerini anlattı.
Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik eden birçok adım attığını belirten Kami, "Yatırımcılara yönelik teşvik planı sayesinde Türkiye bugün dünyanın en iyi 15 ekonomisinden biri olmuştur." dedi.
Türkiye'nin ülkenin her bölgesinde kalkınma programı uyguladığını ifade eden Kami, bu kapsamda ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmeye başladığını belirtti.
Türkiye'nin ekonomisinde özel sektörün önemli bir pay sahibi olduğunu aktaran Kami, "Türkiye'deki küçük ve büyük ölçekli işletmeler, önceden devlete ait fabrikaların bir kısmı özel sektöre devredilmiştir. Hatta hizmet sektörü dahi özel sektöre devredilmiştir. Ülkedeki limanların işletilmesi de yine aynı şekilde özel sektörün sorumluluğuna verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Özel sektör ile yerli ve yabancı yatırımcılara verilen teşvikler sayesinde Türkiye'nin dünyanın ekonomik güçlerinden biri haline geldiğini dile getiren Kami, ülkenin yatırımcılar için adeta bir cennet olduğunu kaydetti.
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