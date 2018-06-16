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"Türkiye yatırımla büyüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyüme ile makine yatırımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ekonomisinin son dönemde büyüme gösterdiğini belirterek, "Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyüme ile makine yatırımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor." dedi.

Akçakoca ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özlü, "Cumhur İttifakı"nın omurgasının tek vatan, tek millet, tek devlet ve bayrak olduğunu söyledi.

15 Temmuz ve bunun öncesinde Türkiye'de terör olaylarının oldukça fazla olduğuna değinen Özlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ile çok şükür hepsi temizlendi. Türkiye'nin dağları, ovaları, doğusu ve batısı tertemiz pırıl pırıl. Bunu AK Parti yaptı. Türkiye'de bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. PKK'sı, PYD'si FETÖ'sünün üstünden biz geldik ve ancak AK Parti gelir." diye konuştu.

Türkiye'de başarılı olmayan terör gruplarının sınır dışına taşınıp burada faaliyetlerini sürdürmek istediklerini vurgulayan Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Bu coğrafyada başarılı olmayan bu gruplar, Türkiye'nin dışına taşındılar. Türkiye'nin güneyinde Suriye'de kanton devletçikler oluşturmak istediler. En son Afrin Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Güneyimizde oluşturulmak istenen bir terör devletinin başkenti düşünülen bir bölgeye operasyon yaptık. Orayı da temizledik. Şimdi tertemiz, pırıl pırıl. Bu siyasi dirayet ister. Erdemle olur ve cesaret ister. AK Parti hem güvenlik terörüne karşı hem de ekonomik teröre karşı mücadele ediyor. Bu mücadelemiz 16 yıldır devam ediyor."

Türk devletinin ekonomisinin sağlam temellere oturduğuna vurgu yapan Özlü, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyümeyle makine yatımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor. 7,4 ortalama büyüme, 8,9 sanayi büyümesi gerçekleşti. Türkiye büyüyor ve daha da büyüyecek.

Türkiye kendisi için değil dünyadaki mazlum milletlerin de gür sesi olacak. 'Türkiye'de tarımda, enerjide işler iyi gitmiyor' diyenlere iki örnek vermek isterim. Türkiye'de 2002 yılında traktör satışları 7 bin adet seviyesindeydi. Geçen yıl bu rakam 73 bin oldu. 10 kat seviyesinde artmış. Bu büyüme doğrudan halka yansıyan büyümedir. Televizyon, buzdolabı ve otomobil satışlarındaki artışlara bakmak lazım. 2002'de Türkiye'de 90 bin otomobil satışı olmuş. Bu rakam 2017 yılında 722 bin olarak gerçekleşti. Yaklaşık 7-8 kat artmıştır. Türkiye inşallah 24 Haziran'dan sonra daha hızlı büyüyecek. Bu yeni sistemin kodları kolay çalışma, rahat çalışma, sistemin sadeleştirilmesi ve sistemin hızlı çalışması üzerineoturtuluyor."

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Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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