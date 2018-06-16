Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ekonomisinin son dönemde büyüme gösterdiğini belirterek, "Türk ekonomisi geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdi. Dünyada en fazla ve hızlı büyüyen 2. ülke oldu. Bu yıl da aynı büyüme oranını yakaladık. İlk çeyrekte 7,4 Türkiye büyüdü. Türkiye yatırımla büyüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yaklaşık yüzde 7 oranında büyüdü. Ortalama büyüme ile makine yatırımları büyümesi benzerlik arz ediyor. Türkiye sanayicinin öncülüğünde büyüyor." dedi.

Akçakoca ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özlü, "Cumhur İttifakı"nın omurgasının tek vatan, tek millet, tek devlet ve bayrak olduğunu söyledi.

15 Temmuz ve bunun öncesinde Türkiye'de terör olaylarının oldukça fazla olduğuna değinen Özlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ile çok şükür hepsi temizlendi. Türkiye'nin dağları, ovaları, doğusu ve batısı tertemiz pırıl pırıl. Bunu AK Parti yaptı. Türkiye'de bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. PKK'sı, PYD'si FETÖ'sünün üstünden biz geldik ve ancak AK Parti gelir." diye konuştu.