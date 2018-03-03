Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

"HAVA NEDENİYLE SINIRI GEÇMİŞİZ"



Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, Perşembe günü saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirtti ve ifadesinde şunları söyledi:

"Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz."

Askerlerin üzerlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler olduğu, askerlerin görüntüleri üst rütbeli komutanlara göndermek için çektiklerini söyledikleri bildirildi.

Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

DHA