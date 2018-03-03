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Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Gözaltına alınan teğmen Mitretodis, sorgusunda "Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık" dedi. Teğmenin telefonunda sınırda çekilen görüntüler bulundu.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

"HAVA NEDENİYLE SINIRI GEÇMİŞİZ"

Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, Perşembe günü saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirtti ve ifadesinde şunları söyledi:

"Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz."

Askerlerin üzerlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler olduğu, askerlerin görüntüleri üst rütbeli komutanlara göndermek için çektiklerini söyledikleri bildirildi.

Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye asker

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Güzel bir takas olacak Bu yunanlılar korkak bir millettir darbeci hain asker müsveddelerine karşılık iki korkak yunan askeri
fetöcüleri versinler, askerlerini alsınlar mantıklı bir çakal değişimi
1 hafta sonra iyi niyet göstergesi olarak vermezlerse ben de bir şey bilmiyorum
Askerler er olmuş olsa söylediklerine inanabilirsin.Ama subay olmaları işin rengini değiştiriyor.Kesin sınirimizla ilgili bilgi topluyorlardı.Benim tahminim boş görülen ,Türk askerlerin olmadığı yerlerden kaçak göçmenleri sokacaklardı
ağır bişe al vur herifin kafasına. vurdum herifin kafasına aloooo komutanım sesin kesildi alooo allalla
fotograflari da yanlislikla cekmislerdir kesin!!! Casus olduklari belli bunlarin
fetöcüleri iade edene kadar vermeyin... haa şuda olabilir.. fetöcüleri geri almak için danışıklı dövüşte olabilir 2 ülke arasında:??
takas olarak kullanılmak yanlış olur bence. vermeyin atın hapse çürüsünler. kimseylede muhattap olmayın müebbet verfik cezalarını çekecekler dersin. yaşları 70 olunca salarsın vatanına dönsünler ve ülkelerinin kendilerini nasıl kurtaramadığını anlatsınlar.
En azından vatan haini değildir oğlum
sakın kandırılıp vermeyin o askerleri,malum pazarlık dünyası...
sakın bırakmayın.fetocu itleri versinler önce
ortalığı karıştırmak için bahanedir.
her boku bülenler atlamış yine bu tarafa
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