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Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

08.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

BM bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları Suriye'nin İdlib vilayetinde muhtemel bir harekâtın ardından 2 buçuk milyon kişinin Türkiye sınırına kaçabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli sağlık kuruluşları, yedi yıldan fazla bir zamandır Suriye'de devam eden iç savaşta İdlib'e düzenlenecek muhtemel bir harekâtın 250 bin ila 700 bin kişiyi yerinden edebileceğini açıkladı.Aylık yayınlanan raporda, kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde artacak çatışmalar nedeniyle, zayıf durumda olan yerel halk ve yeni gelecek kişiler için giderek artan insani destek ihtiyacı doğabileceği kaydedildi.İçinde bölgenin bir de haritasının bulunduğu raporda ülkenin güneydoğu ve doğusundaki vilayetlerdeki nüfus dağılımı ve Şam yönetimine bağlı birliklerin güneyden ve doğudan gerçekleştirebilecekleri saldırılarda oluşabilecek senaryolar yer aldı

2 BUÇUK MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE SINIRINA KAÇABİLİR

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler'in Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Haziran ayında İdlib vilayetinin, tahliye edilenlerin "döküm alanı" haline geldiğini söylemişti. Ülkenin diğer bölgelerinden tahliye edilerek İdlib'e gelenlerle birlikte vilayetin nüfusunun iki katına çıkarak 2 buçuk milyona ulaştığı tahmin ediliyor.Moumtzis ayrıca, İdlib'de bir harekât başlatılması ve büyük çatışmaların yaşanması durumunda vilayetteki bu 2 buçuk milyon kişinin Türkiye sınırına kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.Koordinatör böyle bir çatışmanın, ülkede son yedi yılda tanık olunandan çok daha karmaşık ve acımasız olacağını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Suriye 2 buçuk milyon Suriyeli

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