Türkiye'ye roket atan teröristler vuruldu! En net görüntüler

Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli 2'si erkek 1'i kadın üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor. Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler, bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargâhına ulaşıyor. Örgüt karargâhında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargâhın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.
İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargâhı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.
Sabah'ın haberine göre bölgedeki teröristlerin yakından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.
24 GÜNDE 98 ROKET VE HAVAN MERMİSİ ATILDI
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı harekâtı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil öldü, 113 kişi yaralandı.
YPG'li teröristlerin daha önce EFR plakalı ciple Alghad TV'nin muhabiri olduğu belirtilen Naz Seyed'e verdikleri poz sosyal medyada yayılmıştı.
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