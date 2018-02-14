HABER

Türkiye'ye roket atan teröristler vuruldu! En net görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristleri, İHA’lar saniye saniye görüntüledi. Sivilleri hedef alan biri kadın 3 teröristin ateş açtıktan sonra girdikleri karargâh TSK tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli 2'si erkek 1'i kadın üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor. Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler, bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargâhına ulaşıyor. Örgüt karargâhında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor.

afrin-teroristler

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargâhın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.

Ankara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesajAnkara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesaj

İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargâhı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.

afrin-terorist

Sabah'ın haberine göre bölgedeki teröristlerin yakından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

afrin-teroristler-2

24 GÜNDE 98 ROKET VE HAVAN MERMİSİ ATILDI

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı harekâtı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil öldü, 113 kişi yaralandı.

afrin-terorist-3

YPG'li teröristlerin daha önce EFR plakalı ciple Alghad TV'nin muhabiri olduğu belirtilen Naz Seyed'e verdikleri poz sosyal medyada yayılmıştı.

Afrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındıAfrin'de sıcak gelişme... Bir köy daha alındı
Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye roket terörist görüntü

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

'Lagos'tan Arınç'ın damadına suçlama

'Lagos'tan Arınç'ın damadına suçlama

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç'ın damadı hakkında şok 'Fetullah Gülen' iddiası!

Bülent Arınç'ın damadı hakkında şok 'Fetullah Gülen' iddiası!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

Afrin'den yeni görüntüler! Teröristler evlerin arasından Türkiye'ye saldırıyor

Afrin'den yeni görüntüler! Teröristler evlerin arasından Türkiye'ye saldırıyor

9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çemişgezek’te idareciler bir araya geldi

Çemişgezek’te idareciler bir araya geldi

Çocuk İstismarını Önleme Protokolü İmzalandı

Çocuk İstismarını Önleme Protokolü İmzalandı

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.