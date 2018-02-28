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Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist vatandaşı da harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 10:03 | Son Güncelleme

Suriye'den Hatay'daki Amanos Dağları üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist Türk askeri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi. Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay terörist

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
aciziz miyiz bu kadar ölüye de mi işkence edeceğiz :)
zoruna gitti herhal
@sanfur_2017 ölüsünede dirisinede yetti artık
hatay aslında içinde haini asla barındırmaz ama iskenderun öyle degil
@saria ist a bak. dağı taşı devrimci komunist militan dhkpc ne ararsan orada.
kırıkhanlıları iyi bilirim bela olurlar pkk dinlemezler
YAHU BAZEN ASKERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAKTAN BAŞKA BİR Ş YAPMIYORUZ O MİLLİ DUYGULARLA ASKERİ ZORA SOKTUKLARININ FARKINDA DEĞİL .TÜRK ASKERİ GEREĞİNİ YAPAR SİZ KAYGISIZ OLUN
allahina bırakın küçük enisteleri olm gidin çıkın amanoslara
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