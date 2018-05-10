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Türkiye Yemen'in Sokotra Adası'ndaki gelişmelerden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan Sokotra Adası'ndaki gelişmelerden endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Sokotra Adası'nda yaşanan son gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 3 yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle çok zor bir dönemden geçmekte olan Yemen'in yeni sorunlara ve ihtilaflara tahammülü olmadığının düşünüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ilgili tüm aktörleri meşru Yemen hükümetine saygı göstermeye, mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Yemen krizinin müzakereler yoluyla çözümü için BM tarafından son dönemde ivme kazandırılan çabalara destek olmalarını bekliyoruz."

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sokotra Yemen

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