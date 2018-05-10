Türkiye Yemen'in Sokotra Adası'ndaki gelişmelerden endişeli

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan Sokotra Adası'ndaki gelişmelerden endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Sokotra Adası'nda yaşanan son gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen'in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 3 yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle çok zor bir dönemden geçmekte olan Yemen'in yeni sorunlara ve ihtilaflara tahammülü olmadığının düşünüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, ilgili tüm aktörleri meşru Yemen hükümetine saygı göstermeye, mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Yemen krizinin müzakereler yoluyla çözümü için BM tarafından son dönemde ivme kazandırılan çabalara destek olmalarını bekliyoruz."