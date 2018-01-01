Türkiye yeni yıla böyle girdi

2017 yılının son saatlerini Bağdat Caddesi’nde eğlenerek geçiren vatandaşlar, yeni yılı da cadde üzerinde toplanarak karşıladı. Vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde eğlenerek geri sayıma katıldı. Uzun bir süre halay çeken ve oynayan vatandaşlar, dilek feneri yakarak gökyüzüne bıraktı. Mutlu ve huzurlu bir yıl geçirme dileğinde bulunan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Vatandaşlar köprü üzerinde o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayanlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.

Kapadokya Bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu.

İstanbul'da yeni yıl coşkusunun Taksim'den sonraki ikinci adresi Nişantaşı oldu. Vatandaşlar, 2018 yılını karşılamak üzere yeni yıla saatler kala Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde toplandı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise Nişantaşı'ndaki yılbaşı coşkusu doruğa ulaştı. 10’dan geriye sayarak yeni yılı karşılayan vatandaşlar meşale yakarken, 2018 yılı coşkusu kameralara yansıdı.

2018 yılını renkli görüntüler eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar sürdü.ÿÇılgınca eğlenerek,yerin 10 metre altında ’Yaşar Baba Restaurantı’ dolduran turistler yapılan yeni yıl kutlamalarını Oryantal Denizin kıvrak dansları eşliğinde geçirdi.

Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.

ANTALYA

Antalya'da bir grup vatandaş, 2018 yılını Konyaaltı Sahilinde denize girerek karşıladı.

Antalya’da kendilerine ’Yaz kış denize girenler’ adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, işadamları ile farklı mesleklerden yaklaşık 20 kişinin bulunduğu grup, 2018 yılını denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili varyantlarına gelen grup üyeleri ısınmak için sahilde ateş yakıp dans etti. Saat 23.55i gösterdiğinde grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren grup üyeleri yüzerek keyif sürdü.

Nail Avcı, her sene olduğu gibi bu yıl da denize girerek yeni yılı karşıladıklarını söyledi. Her yıl bir dilekte bulunduklarını ifade eden Avcı, Bu yıl dünya için barış diliyoruz. Sulh olsun istiyoruz. Yeni yıl herkese barış getirsin. Biz denize giriyoruz. Sağlıklıyız dedi. Doğukan Sakarya ise yeni yılda şehit haberlerinin olmamasını diledi.