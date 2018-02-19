Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 5 saat sürdü.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çocuklara yönelik cinsel saldırılar ile ilgili bir komisyon oluşturulduğunu duyurdu.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir.

Çocuklara yönelik saldırılarla ilgili hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. 6 Bakanlı komisyon alınacak önlemler için çalışma yapacak. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça ve ahlaksızlığa karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir.