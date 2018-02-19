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Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 20:54 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Bozdağ, çocuklara cinsel saldırılar ile ilgili 'Hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu." dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 5 saat sürdü.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çocuklara yönelik cinsel saldırılar ile ilgili bir komisyon oluşturulduğunu duyurdu.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir.

Çocuklara yönelik saldırılarla ilgili hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. 6 Bakanlı komisyon alınacak önlemler için çalışma yapacak. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça ve ahlaksızlığa karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
İdam istiyoruz.
acaba bu vakif sapiklarina ve 1kerden birsey olmaz diyen bakana da birsey yapicaklarmi acaba
ee sonuç idam yok mu idam?????
Boş laf yok komisyon yok bilmemne azıcık adamlarsa koyarlar idamı yoksa gerisi hikaye...vergi almak için yarım saatte ne kanunlar çıkartan meclis bu konuda birşey yaparmı zaman gösterecek
insanlarin sabri gercekten tasiyor. ulkede suriyeli,afgan,ozbek vs milyonlarca multeci var bunlar en buyuk tehdit,bunlardan baslamaya ne dersiniz??
ÖNCE IMAMLARINIZI EGITIN FETVALARINA DIKKAT ETSINLER
tarikatları kuran kurslarını kapat bitsin...çok basit..dünya aya giderken işi gücü seks kadın çocuk olan bu pislik yuvaları kapatılmalı...
Cezalar dışında herşeye zam yapıyorlar. Umarım bu sefer sözden ibaret olmaz.
Biz bu komisyon yoluyla gaz almayı çoook gördük...
IDAM IDAM İyi hal falan hikaye direk İDAMMMMMM
bundan önceki hükümetlerde çocuk istismarı diye bişey hatırlayamıyorum. karısını kesmeler, çocuklarını öldürmeler nedir bu ya?!! bide komisyon oluşturulmuş.. neyin komisyonu arkadaş? bunlara verilecek ceza belli zaten daha neyin komisyonu!!!
hadi ordan bütün suçluları saldınız cezaevinde yer açmak için , aha olan bu çıkmış konuşuyon bide hani idam geliyodu nooldu hikaye
evlendirme yasası cıkarmayında...
İDAM İSTİYORUZ İDAM İDAM İDAM BAŞKA YOLU YOK.....
Bizde vergilerle tecavüze uğruyoruz biraz düşürün şunları açız aç
Demek harekete geçildi , tebrikler!!!
sayın bakan ab uyum yasalarını boşverin biz kendi işimize bakalım bir an önce çocuk istismarlarına idam cezası getirin halk sizde bunu istiyor avrupa birliği denen şey boş bizi almazlar zaten onlar müslüman düşmanı
@cazz046 uyum yasaları, terörle mücadele yasasının esnetilmesi bunların hepsi bizlere yansıyan tarafı. Hristiyan kulübü Ayasofyanın peşinde. Verirsen girersin diyor. Senin için harem-i şerif ne ise onlar için de Ayasofya o
ne hareketi cocuklara taciz tecavuz kanitlandigi an idam istiyoruz bir kereden bisey olmaz denmesin
size zahmet olmazsa ,öncelikli olarak karamandaki ensar vakfıyla başlayınli,iddamm iddammm,çocuklarımızı kime emanet edebiliriz acaba.önce bu sahtekarlardan başlasak.geçenlerde ne örgütüydü ,telefonunda çocuk pornoları kayıtlıydı ya.furkan vakfıydı galiba
NOLDU HAYROLA YAKIN BİRİNEMİ DOKUNDULAR YOKSA HAREKETE GEÇTİNİZ DAMARINIZAMI BASTILAR SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN CUMHURİYETE DOST OLMADIGINIZA İNANIYORUM EGER CUMHURİYETE DOSTSANIZ DEYİNKİ EY YÜCE TÜRK MİLLETİ YAŞASIN CUMHURİYET VE ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI DEYİNDE BENDE BİRAZ ÜMİTLENEYİM
5 saat toplantının sonucu nedir?
genel evler çogaltılmali
Konuşması gereken son kişi Bozdağ.Bu kişi değl miydi çocuğun ve anne babanın rızası vardı diyen.Hangi yüzle konuşuyor
ne oldu ? bir kereden bir şey olmaz diye açıklama yapıyordunuz..
İdam. İdam. İDAAAAM!!!!!
Günaydınnn..
Vatan hainliği, terör ve çocuk istismarcılarına İDAM gelmelidir!
Tabi "bir kereden birşey olmaz" demi, "18 yaş altı çocuklar evlenebilir" demi, bu lafların üstünden şimdiye kadar yüzlerce çocuk, kadın, hayvan tecavüz ve şiddete maruz kaldı. Bir kereden çok şey oluyormuş değil mi, hepiniz cezanızı çekmelisiniz.
geç bile kalındı. idamdan başkası yalan olur !!!
ZAMANINDA MARTİFET SAYIP MUHALEFETİN ARAŞTIRIN DEDİĞİ TACVİZ TECAVÜZ ÖERGELERİNİ REDDERKEN AKLINIZ NEREDEYDİ? NE YAPACAKSINIZ YİNE AYNI YASAYI ÇIKARTIP EVLENDİRECEK MİSİNİZ YİNE SAPIKLA MADURU SAPIKLARINIZI KURTARMAK İÇİN ???
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