HABER

Türkiye'yi haritadan sildiler! Skandalı Türk öğrenci ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği AIESEC'in bazı ülkelerdeki internet sitesinde gösterilen dünya haritasında Türkiye çıkarıldı. 33 ülkede 4 yıldır bu haritanın kullanıldığı iddia edilirken olaya ilişkin AIESEC'ten açıklama geldi. Skandalı ortaya çıkartan Türk öğrenci Dilek Bolat, "Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım" dedi.

Geçtiğimiz hafta Alman lastik devi Continental'in internet sitesinde yayınlanan bir reklamda gösterilen dünya haritasında Türkiye'nin yer almadığı anlaşıldı. Kısa bir sğre sonra da benzer bir haber Hollanda'dan geldi. Uluslararası öğrenci topluluğu AIESEC'in bazı ülkelerdeki internet sitelerinde Türkiye'nin dünya haritasında yer almadığı anlaşıldı. AIESEC Türkiye yaptığı yazılı açıklamada özür diledi.

AIESEC'in dünya haritasından Türkiye'nin çıkarıldığını fark eden ise Hollanda'da eğitim gören Dilek Bolat oldu. Hollanda'daki Türk öğrenci üniversitede düzenlenen tanıtım organizasyonunda durumu fark edince skandal ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, Dilek Bolat, “Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım” dedi.

"'ÜLKEN NERESİ' DİYE SORDULAR"

Bolat, olayı ayrıntılarıyla anlattı. Hollanda'nın Gelderland eyaletinde Wageningen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Bolat, “AIESEC temsilcileri 17 Ocak'ta, uluslararası staj ve tez imkanlarını tanıtmak için sınıfımıza geldi. Sunum yaptılar. AIESEC'in nerelerde faal olduğuna dair bir dünya haritası açtılar. Haritada Türkiye'nin olmadığını fark ettim. Aynı şeyi yanımdaki Hollandalı arkadaşım da fark etti. Bunun üzerine, 'Ülkem neden haritada yok' sorusunu yönelttim. 'Ülken neresi?' diye sordular. 'Türkiye' deyince, ciddiye alınmadığımı hissettim. Zaten hemen ardından sınıftaki herkes dağıldı. Sinirden elim ayağım titriyordu. Sunumu yapan üniversitenin AIESEC temsilcisi yanıma gelerek, 'Biz bu haritaları Hollanda temsilciliğinin internet sitesinden alıyoruz' dedi. Ben de olayın peşini bırakmayacağımı, konuyla ilgili yetkililere ulaşmak istediğimi söyledim. Mail adresi istedim. Bana verilen bir internet sitesi adresiydi. Kendileri de AIESEC'e durumu bildiren bir mail atacaklarını söylediler. Ben de, gönderecekleri maili bana da iletmelerini istedim. Mail adresimi verdim. Ancak herhangi bir geri dönüş olmadı. Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım. Durumu, Hollanda'da yaşayan Türk arkadaşlarımla ve Hollanda'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştım. Ardından özür dilediler” dedi.

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildilerAlmanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

"33 ÜLKEDEKİ DÜNYA HARİTASINDAN TÜRKİYE'Yİ SİLDİLER"

Bolat'ın kendisine durumu anlattıktan sonra araştırma yaptığını söyleyen Hollanda'da çalışan yazılım uzmanı Adem Şahin de “Türkiye'nin silindiği haritaların 2014'ten beri 33 ülkede aktif olarak kullanıldığını anladım. Tüm ülkelerin yer aldığı dünya haritasında, AIESEC'in temsilcilerinin bulunduğu ülkeler mavi renkle gösterilmiş. Ancak Türkiye'de de bir temsilciliği olmasına rağmen Türkiye haritada yoktu. Tıpkı Continental'in yaptığı gibi AIESEC de Türkiye'yi haritasından silmişti. 2014'te kullanılmaya başlanan haritaya web.archive.org sitesinden aiesec.org'un geçmişine bakıldığında ulaşılabiliyor. Biz, AIESEC ile irtibata geçtik ancak herhangi bir geri dönüş alamadık. Harita, internet adreslerinden tek tek kaldırılmaya başlandı. AIESEC Türkiye'yi de durumdan haberdar ettik. Ardından özür yazısı yayınlandı ve durumdan haberdar olamadıklarını söylediler bize. Buna inanmamız mümkün değil. Yaptıkları açıklamada konudan haberdar olduklarını itiraf ettiler. Buna rağmen diğer ülkelerdeki haritaların değişimi için bir çaba sergilemediler" dedi.

ÖZÜR DİLEDİLER

AIESEC Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Bazı AIESEC ülkelerinin bağımsız internet sitelerinde fark edilmeden Türkiye’nin yer almadığı haritalara yer verilmiştir. 126 ülkede faaliyet gösteren AIESEC Global’in internet sitesinde (aiesec.org) Türkiye haritası yer almaktadır. AIESEC Global’den bağımsız bazı ülkelerdeki internet sitelerinde böyle bir dikkatsizlik yapıldığı gözlemlendi, gerekli kişi ve kurumlar AIESEC Türkiye tarafınca uyarıldı.

AIESEC Global Halkla İlişkiler Direktörü Joaquim Sanvictores 'AIESEC ulusal web siteleri global AIESEC markasını temsil etmemektedir, Türkiye’nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan hatalar en kısa sürede düzeltilecektir' şeklinde açıklama yaptı. AIESEC Türkiye Halkla İlişkiler Direktörü Çağla AKBAŞ ise 'Türkiye’nin AIESEC websitesindeki haritadan silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan hatanın hemen düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu talihsizlik ile ilgili herkesten özür dileriz' dedi.

Türkiye haritası skandalı! Yıllardır aynı teraneTürkiye haritası skandalı! Yıllardır aynı terane
Prizren'de okullara dağıtılan 'Türkiye haritası' büyük tepki çektiPrizren'de okullara dağıtılan 'Türkiye haritası' büyük tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AIESEC öğrenci harita Türkiye Almanya

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

İlginizi Çekebilir

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

Okuyucu Yorumları 26 yorum
ONLAR ANCAK HAYALİ HARİTALARINDAN SİLERLER BİZ ONLARI YERYÜZÜNDEN SİLERİZ BUNU ÇOK İYİ BİLİYORLAR BİR GECE ANSIZIN SİLERİZ...
Güneş balçıkla sivanmaz.hepinizin babası geliyor ayağa kalkın.
kim kardashian haberlerinden bile sacma bir haber turkiyeyi sildiklerinden degil turkiyenin rengi beyaz brezilya'ya bakin ordada bir yerde ayni beyazlik var
@cumali_simsek_1990 LA OĞLUM SEN DÜNYAYA ŞAŞ MI BAKIYON. DENİZLE KARAYI BİRİBİRİNE KARIŞTIRMIŞSIN.
senin vatnaseverligin beyazlasmis.ne diyelim daha.denizyapmislar ulkeyi.heralde sizi bir kasik denizde bogariz demis .medeniyetsizler.
Contınental lastikleri yazsanıza şuna yaf. Millet boykota başladı bile
çağla akbaş sen niye fark etmedin acaba..yazıklar olsun sana..
Arkadaşlar ne bok yiyorlarsa yesinler ilgilenmeyin bu haberlerle Türk çalışsın bilim bilişim fen teknolojiyle ilgilenemedim boş işlerle zaman kaybediyoruz
Bu kadar ezik olmaya gerek yok..yoksa yok,çok mu önemli?
2023 te zaten yok olacak vatan mı kurtardın yani
BİZ SİZ KOMPLE SİLECEZ AZ KALDI..
haritalardan silmeniz önemli değil yüreğiniz yetiyorsa gerçekten silinde görelim ALLAH ın ezikleri :))
Zamanında biz onların soyunu kontrol altına aldık. Belki ondan bu tepkiler
onların çıkarmasıyla bu ülke yok olmuyor bırakın bu propagandaları. bu onların cahilliğidir
yalan haber
BUNLAR TÜRKİYE HARITADAN SİLSE NEOLUR BİZ ONLARII SİLİYIRUZ
tüm mallarına boykot edelim haydi başlayalımmm
bırakın bunları,, onlar silince siliniyor muyuz ya gülün böyle salaklara...
sen niye üzülüyorsun dilek kardeş deniz biraz yukselse ilk kaybolacak ülke hollanda :D
bizi kiskaniyorlar ?????????? ?'?
sakssanlar bidunya haritasi cizemyo pirireis asitlar oncr adam gibi cizdi bu saksaanlar bide dunyaya hukmetcek safsaanlar
Eyyyyyyyyy vatandaş İşte Yeni Türkiye! Oylar ayni yere non-stop devam edin gençler. **şak geçiyo dunya bizle. Vatansever ol ol devam et vatansever oldukta bu hale geldik. hic bi vasfin yokken kimi nerden siliyosun bir gece ansizin anca bos tarlara girersin öldurmediklerini öldurdum dersin gerisi boooş
Haritaya baktığımda bir an kendimi hayali bir ülkede yaşadığı sanan hayalet gibi gördüm. Birileri ülkemizi çalmış gibi... Biz de tam tersi bir harita yapalım. Sadece Türkiyenin olduğu. Avrupa ve hatta Ortadoğu ülkeleri bile olmasın. Biz bize yeteriz.
Türk düşmanlarının hayalleri Türkleri dünya haritasından silmektir. Türklerde dostunu düşmanını iyi seçmelidir. örneğin Alman malı continental lastiklerinden bedava bile olsa satın almamaları gerekir.
bonzayi iip içip çiziyor bunlar nasıl bi kafa yapıyor bilmem ama beyinleri çürümüş
VAH VAH ÇOK YAZIK OLDU BİZ NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ.....
Diğer Haberler
Polis öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuğunu arıyor

Polis öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuğunu arıyor

AK Gençlik ile Ülkücü Gençlik buluştu

AK Gençlik ile Ülkücü Gençlik buluştu

Başkan Sekmen Doğu Ekspresi’nin yolcularına Erzurum’u tanıttı

Başkan Sekmen Doğu Ekspresi’nin yolcularına Erzurum’u tanıttı

Doğu Ekspresi’ne Erzurum’da renkli karşılama

Doğu Ekspresi’ne Erzurum’da renkli karşılama

Başkan Eşkinat DİSK Genel Başkanı Beko’yu ağırladı

Başkan Eşkinat DİSK Genel Başkanı Beko’yu ağırladı

SANKO Ortaokulu öğrencisi atıcılıkta il ikincisi oldu

SANKO Ortaokulu öğrencisi atıcılıkta il ikincisi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.