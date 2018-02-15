Türkiye'yi haritadan sildiler! Skandalı Türk öğrenci ortaya çıkardı

Geçtiğimiz hafta Alman lastik devi Continental'in internet sitesinde yayınlanan bir reklamda gösterilen dünya haritasında Türkiye'nin yer almadığı anlaşıldı. Kısa bir sğre sonra da benzer bir haber Hollanda'dan geldi. Uluslararası öğrenci topluluğu AIESEC'in bazı ülkelerdeki internet sitelerinde Türkiye'nin dünya haritasında yer almadığı anlaşıldı. AIESEC Türkiye yaptığı yazılı açıklamada özür diledi.

AIESEC'in dünya haritasından Türkiye'nin çıkarıldığını fark eden ise Hollanda'da eğitim gören Dilek Bolat oldu. Hollanda'daki Türk öğrenci üniversitede düzenlenen tanıtım organizasyonunda durumu fark edince skandal ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, Dilek Bolat, “Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım” dedi.

"'ÜLKEN NERESİ' DİYE SORDULAR"



Bolat, olayı ayrıntılarıyla anlattı. Hollanda'nın Gelderland eyaletinde Wageningen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Bolat, “AIESEC temsilcileri 17 Ocak'ta, uluslararası staj ve tez imkanlarını tanıtmak için sınıfımıza geldi. Sunum yaptılar. AIESEC'in nerelerde faal olduğuna dair bir dünya haritası açtılar. Haritada Türkiye'nin olmadığını fark ettim. Aynı şeyi yanımdaki Hollandalı arkadaşım da fark etti. Bunun üzerine, 'Ülkem neden haritada yok' sorusunu yönelttim. 'Ülken neresi?' diye sordular. 'Türkiye' deyince, ciddiye alınmadığımı hissettim. Zaten hemen ardından sınıftaki herkes dağıldı. Sinirden elim ayağım titriyordu. Sunumu yapan üniversitenin AIESEC temsilcisi yanıma gelerek, 'Biz bu haritaları Hollanda temsilciliğinin internet sitesinden alıyoruz' dedi. Ben de olayın peşini bırakmayacağımı, konuyla ilgili yetkililere ulaşmak istediğimi söyledim. Mail adresi istedim. Bana verilen bir internet sitesi adresiydi. Kendileri de AIESEC'e durumu bildiren bir mail atacaklarını söylediler. Ben de, gönderecekleri maili bana da iletmelerini istedim. Mail adresimi verdim. Ancak herhangi bir geri dönüş olmadı. Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım. Durumu, Hollanda'da yaşayan Türk arkadaşlarımla ve Hollanda'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştım. Ardından özür dilediler” dedi.