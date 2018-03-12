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Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen ve içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Feci olayda 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerinin İran Şehrekürd Havalimanı’ndaki çaresiz bekleyişi yürekleri yaktı.

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

İran'da düşen jetin enkazından ilk fotoğraflar geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, İran'da Başaran Holding'e ait özel jetin düştüğü bölgede arama faaliyetlerinin kötü hava şartlarına rağmen sürdürüldüğünü ifade etti.

Büyükelçi Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖLENLERİN CENAZELERİ İRAN ADLİ TIP KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Yaşamını yitiren 11 kişinin cesedi İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Cesetler, burada yapılacak gerekli işlemlerin ardından Türk yetkililere ve ailelerine verilecek.

Türkiye'den ilgili yetkililer ayrıca Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden yetkililerle yaşamını yitiren kişilerden bazılarının aileleri olayın yaşandığı Şehr-i Kord kentine geldi. İran'da düşen Türk uçağında yaşamını yitiren 11 kişinin cesedi İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.

İRAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve jetin enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

7 CENAZE HELİKOPTERLE DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi.

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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: UÇAK KAZASINDAKİ 11 CESEDE ULAŞILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir. Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

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TSK UÇAK GÖNDERDİ

TSK, "Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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MOTORDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
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İRAN uçak kazası hüseyin başaran mina başaran

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bekarliga veda olmus hayata veda
ALLAH RAHMET ETSİN RABBİM YAKINLARINA SABIR İHSAN ETSİN
çok acı.. Allah ölenlere rahmet, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin.
Allah rahmet eylesin
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