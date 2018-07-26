Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmesine Beştepe'den sert tepki geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir.
FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.
ABD, kendi çıkarlarına, müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir.
Trump'ın bu tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD, Türk yargısının kararına saygı durmak zorunda” sözleriyle yanıt verdi.
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