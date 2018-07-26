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Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 20:33 | Son Güncelleme

Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit eden ABD BAşkanı Trump'a Beştepe'den ilk cevap geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın "ABD bir an önce tavırlarını gözden geçirmeli" dedi.

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmesine Beştepe'den sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir.

"TEHDİTLER SAVURARAK NEİCE ALAMAZLAR"

FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

"TAVIRLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN"

ABD, kendi çıkarlarına, müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir.

FUAT OKTAY: UCUZ TEHDİTLERE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Trump'ın bu tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD, Türk yargısının kararına saygı durmak zorunda” sözleriyle yanıt verdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Biz kendi içimizde birbirimizi yeriz (akpli Chpli bedelli isteyen istemeyen vs vs) ama bizi dışarıdan kimse tehtit etmesin biz birlik olursak siz delik deşik olursunuz. Kahrolsun ABD Emperyalizmi.
süleyman soylu ve alpay özalan’ı ön saflara alalım.
Türk Milletinin geçmişi ve dolayısıyla abd nin bu açıklamalarını dikkate bile almıyoruz.sen kimsin devlet ama devletleşememiş abd ,adın bile yok .Türkiye bağımsız bir devlettir ve öyle kalacaktır.geçti o günler abd.dost görünüp düşman olduğunu biliyoruz.bizim pısırık yöneticiler yüzünden sen kendini büyük gösterdin.ama büyük değilsin.aksine o kadar küçüksün ki.devlet kültürün bile yok.defol biz abdyide hiç kimseyide takmayız.ölürüz öldürürüz
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