Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Y. çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Çiftin, 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evden çıktı. En bisiklet sürerken görülen Eylül’ün, eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum, Jandarma’ya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

Olaya ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, Eylül’ü o gün görenlerin tanıklığına başvurdu.

Eylül’ün en son bisiklet kullanırken, Uğur K.’nın yanında görüldüğü beyanları bu kişi gözaltına alındı. Çelişkili beyanlarda bulunması üzerine Uğur K., savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.

DNA ÖRTÜŞMESİNE RAĞMEN KONUŞMADI



Jandarma, Eylül’ü arama çalışmalarına da katılan Uğur K.’nın el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül’ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.’nın aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç teli örtüştü. Bu tespit üzerine şüpheli Uğur K.’nın annesi ve eşi de gözaltına alındı. Ancak her 2 isim de Eylül’e dair bilgilerinin bulunmadığını savundu. DNA’nın örtüşmesinin ardından cezaevinde bulunan Uğur K.’nın tekrar ifadesi alındı. Ancak somut bulguya rağmen şüpheli, suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, Uğur K.’nın olay öncesi ve sonrası irtibatta bulunduğu kişileri mercek altına aldı. Telefon trafiği çıkarılan Uğur K.’nın Eylül’ün kaybolduğu gün 2 kişiyle sık sık görüştüğü belirlendi. Numaraların kullanıcısı 2 şüpheli savcılık tarafından gözaltına alındı. Böylece soruşturmada evli ve 3 çocuk babası olan tutuklu Uğur K.’nın yanı sıra annesi, eşi, komşusu bir kadın ile bir erkek dahil 4 kişi gözaltına alınmış oldu.