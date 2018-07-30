GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Türkiye'nin savaş mağduru Suriyelilere sahip çıkmasına ilişkin, "Türkiye bu anlamda büyük bir yüce gönüllülük gösterdi. Bunun yanında BM'nin sahip olduğu bütün sözleşmelere uygun bir şekilde davrandı. Zulümden kaçan insanlara kapılarını açtı ve buranın da onların bir evi olduğunu gösterdi." dedi.
Sollorano, AA muhabirini yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın 8'inci yılına girdiğini ve bu durumdan milyonlarca insanın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiğini söyledi.
Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin komşu ülkelere sığındığını belirten Sollorano, "Bu ülkeler arasında en çok mülteci kabul eden Türkiye oldu. Hem de milyonlarca insanı kabul etti ve en önemlisi onları bir yük olarak görmedi, aksine kucak açtı, yemeğini paylaştı. Bu çok etkileyici." dedi.
- "Türkiye yüce gönüllülük gösterdi"
Sollorano, BM bünyesinde bulunan yardım kuruluşlarının mültecilere ve onların sığındığı ülkelere yardım ettiğini ve bunun devam edeceğini kaydetti.
Türkiye'nin tarih boyunca mültecilere gönülden kucak açtığına dikkati çeken Sollorano, şunları kaydetti:
"Türkiye bu anlamda büyük bir yüce gönüllülük gösterdi. Bunun yanında BM'nin sahip olduğu bütün sözleşmelere uygun bir şekilde davrandı. Zulümden kaçan insanlara kapılarını açtı ve buranın da onların bir evi olduğunu gösterdi. Biz de BM olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz, Türkiye'nin bu yüce gönüllülüğünü devam ettirmesi için. Bizler de dünya çapındaki donörlerden destek almaya çalışıyoruz ki hem bize hem de Türkiye'ye, onlarda yardımcı olabilsin diye. Özellikle bünyesinde mülteci barındıran ülkelere daha çok yardım etmeyi hedefliyoruz."
Sollorano, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını ve bu konuda da onlara yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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