Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı ve Libya'ya patlayıcı yapımında kullanılabilecek madde yüklü kargo taşıdığı belirtilen Tanzanya bandıralı "Andromeda" adlı gemiyi 7 Ocak 2018 tarihinde Girit açıklarında alıkoyduğu yönündeki haberlerin, Libya ve Yunanistan basınında yer alması üzerine ilgili makamlarca gerekli inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

BEYAN EDİLDİ

Açıklamada edinilen ilk bulgulara göre, bahsi geçen gemi için 23 Kasım 2017 tarihinde Mersin Limanından hareketle Cibuti Limanına gideceği yönünde bildirimde bulunulduğu ve Mersin Limanında 29 dolu konteynerde 419 bin 360 kilo "tehlikeli" yükünün olduğunun beyan edildiği kaydedildi.

Yapılan evrak incelemesinde, gemide, "Etiyopya'da farklı firmalara teslim edilmek üzere, infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli

ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisi cinsi eşyaların olduğu, bu maddelerin Etiyopya'ya ihracatı için Türk mevzuatının gerekli gördüğü izinlerin alındığı, geminin Mersin Limanından önce uğradığı İskenderun Limanından ise Yemen ve Umman'a gönderilmek üzere statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tank yükü aldığının" tespit edildiği ifade edildi.