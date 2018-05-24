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Türkiye, Yunanistan'ın darbecilere "iltica hakkı" kararını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz" - "Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Danıştay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askere iltica hakkı verilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Danıştayının dün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanıdığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı iltica hakkı şiddetle kınama Türkiye Yunanistan

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