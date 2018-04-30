DOHA (AA) - Mısırlı akademisyen ve düşünür Seyfuddin Abdulfettah, Türkiye'nin "yüzyılın anlaşmasına" karşı varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Al Jazeera Forumu kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Abdulfettah, Türkiye'nin, Ortadoğu'nun parçalanıp yeniden bir araya getirilmesi için uygulanmak istenen yüzyılın anlaşması projesinin hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin pek çok meseledeki varlığının son derece önemli bir denge unsuru oluşturduğunu belirten Abdulfettah, Türkiye'nin mühim bir rol oynadığını ve bazı kararlarının sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

Abdulfettah, "Türkiye, yüzyılın anlaşmasına karşı varoluş mücadelesi veriyor ayrıca çok önemli ve uzun soluklu siyasi bir savaşın içinde. Türkiye, imkan ve yetenekleri en üst düzeye çıkarmak için yeni ittifaklar haritası oluşturarak ve fırsatları belirleyerek prestij üretiyor." diye konuştu.

ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının, yüzyılın anlaşmasının bir parçası olduğunu ifade eden Abdulfettah, Arap ülkelerinin, söz konusu kararı ya da İsrail'e karşı verilen direnişi küçümseyen Arapların Siyonistleştirilmesiyle alakalı her türlü hareketle mücadele etmesi gerektiğine işaret etti.