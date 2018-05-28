"Türkiye zayıf düşsün diye çelme takmaya çalışıyorlar"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sizin değeriniz, sizin Arslan'ınız her yere hizmet ediyor. Ve bunu dünya biliyor dünya bildiği için de bu büyük ulaştırma projeleri köprüler, tüneller viyadükler havalimanları yapılmasın Türkiye zayıf dursun, zayıf düşsün diye çelme takmaya çalışıyorlar." dedi. Selim Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve 27. Dönem AK Parti Kars milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katılan Arslan, ilçeye gelişinde davul-zurna ile karşılandı. Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, 3 yıldır olağanüstü gayretle hizmetler yaptıklarını ve hizmete devam edeceklerini edeceklerini söyledi. Selimlinin de Karslının da diğer ilçelerin de yaptıkları hizmetlerle gurur duyacağını anlatan Arslan, "Sizin değeriniz, sizin Arslan'ınız her yere hizmet ediyor. Ve bunu dünya biliyor dünya bildiği için de bu büyük ulaştırma projeleri köprüler, tüneller viyadükler havalimanları yapılmasın Türkiye zayıf dursun, zayıf düşsün diye çelme takmaya çalışıyorlar." dedi.

Arslan, büyüyen güçlenen Türkiye'yi dış güçlerin istemediğini vurgulayarak, "Hadi onları anlarım, onlar büyüyen, güçlenen Türkiye'yi istemezler onlar dünya ticaretinden kendi aralarında paylaşmayı anlaştıkları pastadan Türkiye'nin pastadan pay almasını istemezler. Onlar Türkiye'nin büyüyerek dünya 5'ten büyüktür diyen bir liderle kutlu yürüyüşünü devam ettirsin istemezler. Onları anlıyorum da anlamadıklarımı biliyor musunuz? Anlamadığımız içimizdeki onlara maşalık edenler, içimizdeki onlara hizmet edenler, içimizde Türkiye'nin büyümesini güçlenmesini istemeyip Türkiye eski günlere dönsün IMF'nin kapısında dilensin dünya ne derse onu yapsın diyenleri anlamıyorum." diye konuştu. Arslan, şunları kaydetti: "Size diyorum ki sakın ha yalanlarına kanmayın sakın ha onların söylediği boş laflara kanmayın. Biz 16 yıldır reisimizin başkanlığında şunu söylüyoruz, diyoruz ki ey dış güçler ey dünyayı yönetmeye alışanlar ben senin istediğine göre değil milletimin memleketimin isteğine göre hareket edeceğim. Milletimin menfaati, memleketimin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağım, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğim."

- "Benim karnım boş lafa tok" Arslan, dünyadaki mazlumların ve mağdurların sesi olmak adına 24 Haziranda vatandaşların sayesinde AK Parti olarak, meclis grubu olarak daha güçlü olacaklarını, daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Arslan, şöyle devam etti: "O dış güçlere, o ağa babalarına maşalık edenler, onların ağzıyla konuşanlar 'Türkiye eski günlere geri dönsün' diyenlere inat bu millet 12 seçimde de ders verdi. 13'üncü seçim olan 24 Haziran'da sandıkta da ders verecek ve diyecek ki benim karnım boş lafa tok. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyanın arkasından giderim. O da AK Partidir, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır, o da Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıdır. Allah'ın izniyle bu sesi 24 Haziran'da bütün dünyaya tekrar duyuracağız. Onlar gelir gelmez 'bu büyük projeleri durduracağız' diyor. Arkadaş bu büyük projeleri sen yapmadın ki, bu büyük projeleri 16 yıldır yapan belli, 16 yıldır yapanların güçlü bir şekilde iktidar olmasına destek olan belli. Destek olan bu milletin, bu memleketin vatandaşı, hemşehrilerim. O yüzden hemşehrilerim 24 Haziran'da da size bir ders verecek, diyecek ki 'hizmete devam yaparsa AK Parti yapar' diyecek ve inşallah AK Parti de yapmaya devam edecek. Kesinlikle yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz daha fazlasını yapacağız."