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Türkiye'de 12 bin çocuk "teknoloji dilini" öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 12 bin çocuk, teknolojinin dili olarak ifade edilen kodlama eğitimi aldı - Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır: - "Türkiye'nin kalkınması için çocuklara kodlama öğretme seferberliği başlattık. Teknolojinin ilk adımı kodlamadır. Şu ana kadar 12 bin çocuğa yüz yüze eğitimler verdik"

ABDULLAH DOĞAN - Habitat Derneğinin, Türkiye Vodafone Vakfının iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında ülkede 12 bin kişi teknolojinin alfabesi olarak nitelendirilen kodlama eğitimi aldı.

Dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle, Türkiye Vodafone Vakfı ile Habitat Derneğinin iş birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteği ile hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, kapsamı genişleyerek devam ediyor.

Projenin üçüncü yılında, içlerinde köy ve beldelerde yaşayanların da olduğu binlerce çocuğa ulaşılarak, Nisan 2019 sonuna kadar toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğun kodlamayla tanıştırılması hedefleniyor.

Çocuklara, gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kodlama eğitimlerinde, çocuklara yönelik geliştirilen temel kodlama programı "Scratch" kullanılıyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik "Arduino" eğitimleri de veriliyor.

- Geleceğin mesleği: Yazılım

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gençlerin dijitalleşmelerinin kapasitesini artırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

İleriki 10 yıl içerisinde bugün yapılan mesleklerin büyük bölümünün varlığını sürdüremeyeceğine işaret eden Hazır, teknolojinin hızla geliştiğini ve buna ayak uydurmak için çaba göstermenin gerekliliğini aktardı.

Hazır, gelecek yıllarda yeni mesleklerin hayat bulacağını, yapay zekanın ve robotik sistemlerin yaygınlaştığı mesleklerin popüler hale geleceğini vurguladı.

- "Kodlama treni" temmuzda yola çıkıyor

Küçük yaştaki çocukların kodlama ve analitik düşünme becerilerini kazanması için 5-6 yaşlarında eğitim verilmesi gerektiğini belirten Hazır, şunları kaydetti:

"Gelecekte teknoloji üreten bir toplum olmak istiyorsak yazılım alanında çalışmak ve endüstri 4.0 fırsatını değerlendirmek gerekiyor. Bu çocuklar içinden yazılımcılar, teknoloji üretenler çıkacak. Üniversite çok geç, alışkanlığı değiştirmek çok güç. Küçük yaşta eğitimleri vereceğiz. En büyük teknoloji firmaları projemizin ortaklarından. Kendi eğitim modülümüzü uyguluyoruz. Kamuya da model ortaya koyuyoruz. Türkiye'de önümüzdeki dönemde kodlama temel bir ders olarak okutulacaktır. Türkiye'nin kalkınması için çocuklara kodlama öğretme seferberliği başlattık. Teknolojinin ilk adımı kodlamadır. Şu ana kadar 12 bin çocuğa yüz yüze eğitimler verdik. Bunlara Suriyeli mültecileri de dahil ettik. İnanılmaz pozitif sonuçlar aldık. Kodlama ortak bir dildir. Dijitalleşmenin lisansı kodlamadır. Hedefimiz dünyada imkanı olmayanlara yönelik de uygulamak. Kodlama trenimiz temmuzda yola çıkacak. Köylere ve çeşitli yerlere giderek kodlama eğitimi verecek. Kodlama seferberliği başlattık."

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Anahtar Kelimeler:
Habitat Derneği kodlama yapay zeka

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