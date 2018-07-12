TÜRKİYE'DE  3 MİLYON 570 BİN SURİYELİ YAŞIYOR

Haber: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL (DHA)

İÇ savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci sayısı Haziran 2018 itibariyle 3 milyon 570 bin 352 oldu. 7 yılda Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı ise 55 bin 583. En çok Suriyeli barındıran kent ise 563 bin 15 kişi ile İstanbul.

ERKEKLER DAHA FAZLA

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği verilerine göre, bu sayının 1 milyon 935 bin 499’unu erkekler, 1 milyon 634 bin 853’ünü de kadınlar oluşturuyor. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre 21 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 216 bin 890 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 353 bin 462 kişi ise kamp dışında il ve ilçelerde yaşıyor.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL’DA

Göç İdaresinin 21 Haziran 2018 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 563 bin 15 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 28 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 34 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il ise yüzde 96,26 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 515 kişi arttı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 5 bin 58 kişi daha az. Kilis'te 131 bin 261 Suriyeli yaşıyor. Adana ilinde kayıtlı Suriyeli sayısı Mayıs ayına göre 9 bin 225 kişi artarak Mersin’i geçti. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,02 oran ile Artvin. Artvin’i yüzde 0,03 ile Bayburt ve Giresun takip ediyor.